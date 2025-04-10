Haberler Yaşam Haberleri Eğlence mekanında uyuyakalması pahalıya patladı: Hesabından 370 bin lira çekildi!
Giriş Tarihi: 10.4.2025 18:16

Eğlence mekanında uyuyakalması pahalıya patladı: Hesabından 370 bin lira çekildi!

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir kişi eğlence mekanında alkolün de etkisiyle uyuyakaldı. Garson tarafından uyandırılıp evine gönderilen şahıs sabah banka hesabını kontrol ettiğinde 370 bin TL tutarında işlem yapıldığını fark etti. İhbar üzerine gözaltına alınan garson çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA
Eğlence mekanında uyuyakalması pahalıya patladı: Hesabından 370 bin lira çekildi!

İddiaya göre, bir eğlence mekanında vakit geçiren M.Ö., alkolün etkisiyle mekanda uyuyakaldı. Garson E.Y. tarafından uyandırılıp taksiyle evine gönderilen M.Ö., sabah saatlerinde banka hesap hareketlerini kontrol ettiğinde kartından 370 bin TL tutarında işlem yapıldığını gördü. Durumu fark eden M.Ö., tekrar eğlence mekanına giderek sorumlularla görüşmek istedi. Mekan yetkilileriyle yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından M.Ö., Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

TUTUKLANDI


Emniyet ekipleri, eğlence mekanında çalışan garson E.Y.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen E.Y., Türk Ceza Kanunu'nun 245. maddesi kapsamında "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Eğlence mekanında uyuyakalması pahalıya patladı: Hesabından 370 bin lira çekildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz