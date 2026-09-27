EGM ÖGG SINAV TARİHİ 2026 | 123. dönem Özel güvenlik sınavı ne zaman yapılacak, tarihi belli oldu mu?

Özel güvenlik alanında görev almak isteyenler için ÖGG sınavlarında yeni dönem yaklaşıyor. Temel eğitim ve yenileme eğitimini tamamlayan adayların katılacağı 123. dönem öncesinde sınav günü, saat bilgisi ve sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu.
Özel Güvenlik 123. Temel Eğitim ve 99. Yenileme Eğitimi Sınavı 24 Ekim 2026 Cumartesi günü yapılacak. EGM takviminde yer alan oturum saat 10.00'da başlayacak. Temel eğitimini tamamlayanların yanı sıra yenileme eğitimine katılan özel güvenlik görevlileri de bu dönemde sınava girecek.
Sonuçlar açıklandığında sorgulama işlemi EGM Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı üzerinden yapılıyor. Sınav dönemine ait soru kitapçıkları, cevap anahtarları ve diğer duyurular da resmi internet sitesinden öğrenilebiliyor.