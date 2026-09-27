Haberler Yaşam Haberleri EGM ÖGG SINAV TARİHİ 2026 | 123. dönem Özel güvenlik sınavı ne zaman yapılacak, tarihi belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 27.09.2026 12:01

EGM ÖGG SINAV TARİHİ 2026 | 123. dönem Özel güvenlik sınavı ne zaman yapılacak, tarihi belli oldu mu?

Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adayların katılacağı bir sonraki sınavın takvimi belli oldu. 122. dönemin tamamlanmasıyla birlikte 123. dönem Özel güvenlik sınavı ne zaman yapılacak, tarihi belli oldu mu soruları da gündeme geldi. İşte, 2026 takvimine ilişkin detaylar...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
EGM ÖGG SINAV TARİHİ 2026 | 123. dönem Özel güvenlik sınavı ne zaman yapılacak, tarihi belli oldu mu?
  • ABONE OL

Özel güvenlik alanında görev almak isteyenler için ÖGG sınavlarında yeni dönem yaklaşıyor. Temel eğitim ve yenileme eğitimini tamamlayan adayların katılacağı 123. dönem öncesinde sınav günü, saat bilgisi ve sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu.

123. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Özel Güvenlik 123. Temel Eğitim ve 99. Yenileme Eğitimi Sınavı 24 Ekim 2026 Cumartesi günü yapılacak. EGM takviminde yer alan oturum saat 10.00'da başlayacak. Temel eğitimini tamamlayanların yanı sıra yenileme eğitimine katılan özel güvenlik görevlileri de bu dönemde sınava girecek.

ÖGG SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?

Silahsız özel güvenlik sınavında 100 genel soru bulunuyor. Silahlı özel güvenlik için sınava katılanlara ise 100 genel soruya ek olarak 25 silah bilgisi sorusu sorulacak.

Silahlı eğitim alanlar için yazılı bölümün yanında uygulamalı atış aşaması da bulunuyor.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sonuçlar açıklandığında sorgulama işlemi EGM Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı üzerinden yapılıyor. Sınav dönemine ait soru kitapçıkları, cevap anahtarları ve diğer duyurular da resmi internet sitesinden öğrenilebiliyor.

2026 ÖGG SINAV TAKVİMİ

  • 123. Temel Eğitim ve 99. Yenileme Eğitimi Sınavı: 24 Ekim 2026
  • 124. Temel Eğitim ve 100. Yenileme Eğitimi Sınavı: 20 Aralık 2026

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
EGM ÖGG SINAV TARİHİ 2026 | 123. dönem Özel güvenlik sınavı ne zaman yapılacak, tarihi belli oldu mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA