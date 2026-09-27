EGM ÖGG SINAV TARİHİ 2026 | 123. dönem Özel güvenlik sınavı ne zaman yapılacak, tarihi belli oldu mu?

Özel güvenlik alanında görev almak isteyenler için ÖGG sınavlarında yeni dönem yaklaşıyor. Temel eğitim ve yenileme eğitimini tamamlayan adayların katılacağı 123. dönem öncesinde sınav günü, saat bilgisi ve sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu.