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Giriş Tarihi: 9.3.2023 11:41

EGM'den provokatif paylaşım yapanlara operasyon: 157 kişi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), deprem felaketine ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan kişi sayısının 157'ye çıktığını açıkladı.

DHA
EGM’den provokatif paylaşım yapanlara operasyon: 157 kişi gözaltına alındı

EGM'den yapılan açıklamada, "EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. 6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde, akabinde Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve depremler çevre illerimizde de hissedilmiştir. Meydana gelen depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 1139 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderilmiş, 651 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatılmış, Cumhuriyet başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda 157 şahıs gözaltına alınmış, 29'u tutuklanmıştır" denildi.

Ayrıca depremzedelere yardım yapmak isteyen kişilerin iyi niyetlerini suistimal etmek isteyen dolandırıcılara karşı da çalışma başlatıldığı vurgulanarak, "81 adet oltalama (phishing) dolandırıcılığına yönelik hazırlanan internet sitesinin kapatılması sağlanmış, resmi kurumların adını kullanarak, taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 adet sosyal medya platformu hesabı ile ilgili gerekli işlemler yapılmış, ayrıca 'deprem yardımı' teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 adet kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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EGM'den provokatif paylaşım yapanlara operasyon: 157 kişi gözaltına alındı
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