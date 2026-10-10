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Giriş Tarihi: 10.10.2026

Egzersiz kansere karşı koruyor

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Egzersiz kansere karşı koruyor
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Kanada'nın Ontario eyaletinin Kingston kentindeki Queen's Üniversitesi'nden araştırmalar, formda olmanın kanser riskini azaltabileceğini ve hatta kanserin nüksetmesini önlemeye katkı sunabileceğini giderek daha fazla gösterdi. Independent sitesinin haberine göre geçen yıl yapılan bir çalışma, üç yıllık egzersiz programına katılan kolon kanseri hastalarında kanserin nüksetme ihtimalinin daha düşük olduğunu ve hayatta kalma oranlarının arttığını ortaya koydu. Bunun nedeni, egzersizin kanserle savaşan bağışıklık hücrelerinin aktivitesini artırıyor gibi görünmesi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Egzersiz kansere karşı koruyor
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