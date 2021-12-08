Haberler Yaşam Haberleri Egzoz muayene gezikme cezası ne kadar? Egzoz muayenesi yaptırmama cezası 2021
Giriş Tarihi: 8.12.2021 13:13 Son Güncelleme: 8.12.2021 13:14

Egzoz muayene gezikme cezası ne kadar? Egzoz muayenesi yaptırmama cezası 2021

Egzoz muayene gezikme cezası ne kadar? Egzoz muayenesi yaptırmama cezası 2021

Hem ülkemizde hem de global çapta hava kirliliği günden güne hızlanarak artmaktadır. Hava sıcaklıklarının yükselmesi ve hava kirliliğinin artması sebebiyle bütün dünya hava kirliliğine karşı çok sert önlemler almaya başlamıştır. Bu alınan tedbirlerden biri de egzoz emisyon değerleri ile ilgilidir. Peki egzoz muayene gecikme cezası ne kadar? Egzoz muayenesi yaptırmama cezası 2021 yılında ne kadar oldu? Yazımızda sizlerle paylaştık…

Egzoz emisyon ölçümünü tüm TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında ya da özel araç servislerinde yaptırabilirsiniz. Bu işlem zorunludur ve yapılmadığı – geciktirildiği taktirde cezai işlem uygulanmaktadır.

EGZOZ MUAYE GECİKME CEZASI NE KADAR?

Ülkemizde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, egzoz emisyon oranına oldukça büyük önem vermektedir. Bu testi yaptırmayıp trafiğe çıkarak hava kirliliğine yol açan sürücülere ise ciddi meblağlarda para cezası uygulanmaktadır. Egzoz muayenesi yaptırmama cezası 2021 yılında 2 farklı kategoride değerlendirilmektedir. Bu kategoriler:

  • Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahipleri 2.067 Türk Lirası cezai işleme tabiidir.
  • Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan ve standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıt sahipleri 3.791 Türk Lirası cezai işleme tabiidir.

Egzoz muaynesi gecikme faizi var mı sorusunun cevabı ise hayır olarak yanıtlanır. Egzoz muayenesi geciktiği için ekstra olarak bir ceza ücreti kesilmez. Kesilen cezalar 30 gün içerisinde ödenmezse ödenmeyen her ay için %5 gecikme faizi uygulanmaktadır.

EGZOZ EMİSYON KAÇ GÜN GEÇERLİ?

Egzoz emisyonu 3 yaşından büyük otomobillerde 2 senede bir yapılmaktadır. Yeni alınmış yani kullanılmamış araçların alındığı tarihten itibaren ilk 3 yıl egzoz muayenesine ihtiyacı yoktur.

Egzoz muayenesi olmadan araç muayeneden geçer mi sorusunun cevabı şu şekilde verilebilir; araç muayeneden geçebilir. 2019 yılı itibariyle egzoz gazı emisyonunun olmaması ağır kusur kategorisinden hafif kusur kategorisine geçirilmiştir. Bu sebeple araç muayeneden hafif kusurlu olarak geçebilir.

ARAÇ MUAYENESİ 1 GÜN GECİKİRSE NE OLUR?

Araçlar muayene süreleri geçtikten 1 gün sonra bile muayeneye girerlerse mutlaka muayene gecikme cezası öderler. Yani aracınızın muayenesini 1 gün bile geciktirmeniz cezai işleme tabii tutulmanıza sebep olacaktır.

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Egzoz muayene gezikme cezası ne kadar? Egzoz muayenesi yaptırmama cezası 2021
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