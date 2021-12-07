Haberler Yaşam Haberleri Ehliyet İçin Gerekli Belgeler - Ehliyet Almak ve Yenilemek İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?
Giriş Tarihi: 7.12.2021 14:04 Son Güncelleme: 7.12.2021 14:04

Ehliyet İçin Gerekli Belgeler - Ehliyet Almak ve Yenilemek İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Ehliyet İçin Gerekli Belgeler - Ehliyet Almak ve Yenilemek İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Taşıt sürücülerine yetkili kurumlar tarafından verilen, araç kullanırken yeterli olmayı gösteren ehliyet belgesinde, 1 Ocak 2016 tarihi itibarıyla yeni sisteme geçilerek ehliyetlerde çipli uygulama başlatılmıştır. 2017’den sonra ehliyet alacak olanlara direkt çipli kimlik verilmektedir. Ehliyet belgesi eski olanlar 31 Aralık 2022’ye kadar ehliyetlerini yenilemesi gerekmektedir. Peki ehliyet için gerekli belgeler nelerdir? Ehliyet yenileme için gerekli evraklar nelerdir? Ehliyet alacakların izlemesi gereken işlemleri detaylarıyla beraber haberimizde bulabilirsiniz…

Yeni ehliyet çıkaracak ya da ehliyet yenileme işlemi yapacak vatandaşların işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri tarafından yapılmaktadır. Sürücü belgesi için öncelikli olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Motorlu Taşıt Sürücü Kursuna kayıt yaptırılması gerekmektedir. Peki ehliyet için gerekli belgeler nelerdir? Ehliyet yenileme için gerekli evraklar nelerdir? İşte detaylar...

Sürücü Belgesi almak için yaş şartları nelerdir?

  • M, A1 ve B1 sınıfı sürücü belgesi alacaklar için 16
  • A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfı sürücü belgesi alacaklar için 18
  • A sınıfı sürücü belgesi alacaklar için 20
  • Gücü on beş kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletler için 21
  • C, CE, D1 ve D1E sınıfı sürücü belgesi alacaklar için 21
  • D, DE sınıfı sürücü belgesi alacaklar için 24 yaşını bitirmiş olması gerekmektedir.

Sürücü Belgesi almak için öğrenim durumu şartları nelerdir?

Sürücü belgesi alacak vatandaşların ilkokul mezunu olmaları yeterlidir.

Ehliyet Belgesi randevusu nasıl alınır?

Ehliyet belgesi almak isteyen vatandaşlar öncelikle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo 199 Çağrı merkezinden ya da randevu.nvi.gov.tr web sitesi üzerindeki sürücü belgesi randevu sisteminden randevu alması gerekmektedir.

İlk defa ehliyet alırken gereken belgeler nelerdir?

Ehliyet, bir bireyin halka açık bir yolda motosiklet, araba, kamyon veya otobüs gibi bir veya daha fazla motorlu taşıt türünü kullanmasına izin veren, plastik ve kredi kartı boyutunda olan çipli, resmi bir belgedir. Bu belgeyi ilk defa alacaklar için gerekli evraklar şunlardır:

  • Kimlik Belgesi
  • Sürücü Sertifikası
  • Öğrenim Belgesi (Yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi olması gerekmektedir)
  • 1 adet biyometrik fotoğraf
  • Kan Grubu Belgesi
  • Adli Sicil Belgesi
  • Sürücü Sağlık Raporu
  • Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli ve vakıf payı

(Sürücü sertifikası ve adli sicil kaydı belgesi başvuru esnasında sistemden kontrol edilecektir.)

Yeni ehliyetlerin eski ehliyetlerden farkı nelerdir?

  • Uluslararası nitelikte olması
  • Güvenlik unsurları uluslararası standartlara uygun olması
  • Süreli olması
  • Sürücü sınıf sayısının 17 olması

Yeni ehliyetlerde (sınıfına göre) sağlık raporu 5 veya 10 yıl geçerli olup, süre bitiminde yenilenmesi gerekmektedir.

Yeni tip sürücü ehliyet belgesi ne zaman verilmeye başlandı?

Eski ehliyetler 01 Ocak 2016 tarihi itibariyle yeni tip sürücü ehliyet belgesi ile değiştirilmeye başladı.

Eski tip sürücü ehliyet belgesi ne zamana kadar değiştirilmelidir?

Eski tip sürücü ehliyet belgenizi 31 Aralık 2022 tarihine kadar yeni tip sürücü ehliyet belgesi ile değiştirmeniz gerekmektedir.

Yeni tip sürücü ehliyet belgesi ile yurt dışında araç kullanılabilir mi?

Yeni tip sürücü ehliyet belgeleri ile Türk vatandaşları 6 ay süreyle Konvensiyona üye ülkeler dahilinde araç kullanabilirler.

Yeni ehliyet için gerekli belgeler nelerdir?

Sürücü belgesini eski olan vatandaşların ehliyetlerini yenilemek için Nüfus Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yeni ehliyet almak için gerekli evraklar şunlardır:

  • Sürücü Sertifikası
  • Kimlik Belgesi
  • Sürücü Sağlık Raporu
  • 1 adet biyometrik fotoğraf
  • Parmak izi (Nüfus Müdürlüğünde verilir)
  • Ehliyet Harc Ücreti
  • Kart Bedeli
  • Vakıf Bedeli
  • Kan Grubu
  • Adli Sicil Kaydı Belgesi

(Sürücü sertifikası ve adli sicil kaydı belgesi başvuru esnasında sistemden kontrol edilecektir.)

Kimlik Yenileme İçin Gerekli Evraklar (Belgeler) - Nüfus Cüzdanı Yeni Çipli Kimlik Kartı Çıkarma İçin Gerekenler

Nüfus ehliyet yenileme belgeleri nelerdir?

  • Eski Ehliyet Belgesi
  • Kimlik Belgesi
  • Sürücü Sağlık Raporu
  • 2 adet biyometrik fotoğraf
  • Kan Grubu Belgesi
  • Parmak izi (Nüfus Müdürlüğünde verilir)
  • Sürücü belgesi yenileme harcı ücreti ve vakıf payı

Sürücü Belgesi Harç, Değerli Kağıt ve Vakıf ücretleri ne kadardır?

Eski tip (2016 öncesi) sürücü belgelerinin yenisi ile değiştirilmesi işlemlerinde;

  • Vakıf Hizmet Bedeli : 2,00 TL (Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı hesaplarına)
  • Değerli Kağıt Bedeli : 13,00 TL (Vergi tahsil yetkisi verilen banka hesaplarına)

Yeni tip (2016 sonrası) sürücü belgelerinin yenilenmesi işlemlerinde;

  • Vakıf Hizmet Bedeli : 37,00 TL (Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı hesaplarına)
  • Değerli Kağıt Bedeli : 200,00 TL (Vergi tahsil yetkisi verilen banka hesaplarına)

İlk defa sürücü belgesi alacak ya da sınıf ekleme işlemleri yapacak vatandaşlar için;

  • Vakıf Hizmet Bedeli : 37,00 TL (Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı hesaplarına)
  • Değerli Kağıt Bedeli : 200,00 TL (Vergi tahsil yetkisi verilen banka hesaplarına)
  • 'A, A1, A2, F' sınıfları için (Engelli A sertifikaları da dahil) : 249,30 TL harç ücreti (Vergi tahsil yetkisi verilen banka hesaplarına)
  • B sınıfı için (Engelli B sertifikaları da dahil) : 751,70 TL harç ücreti (Vergi tahsil yetkisi verilen banka hesaplarına)
  • 'B1, BE, C, CE, C1, C1E, D1, D1E, D, DE, G, M' sınıfları için : 1254,20 TL harç ücreti (Vergi tahsil yetkisi verilen banka hesaplarına)
Vize için gerekli belgeler nelerdir? Vize işlemleri için gereken evraklar listesi

Sürücü Belgeleri geçerlilik süreleri kaç yıldır?

  • C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE sınıfı sürücü belgeleri nin geçerlilik süresi 5 yıl
  • M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G sınıfı sürücü belgelerinin geçerlilik süresi ise 10 yıldır.

(Bu sürelerin dolması durumunda belgeler geçersiz sayılmaktadır.)

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Memur maaşları ek zam ile artacak! Bakanlık açıkladı: 3600 ek gösterge vaat olmaktan çıktı!
İran Cumhurbaşkanı Reisi, DEAŞ'ı kuran ülkeyi açıkladı
Son dakika haberi | Asgari ücret zammı için kritik gün: 2022 asgari ücret zammını belirleyecek 4 önemli kriter masaya gelecek!
Altın gram fiyatı YENİ REKORUNU KIRDI! Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 7 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu'ndan Gazi Meclis'te ahlaksız el hareketi! "Bir tek bunu yapmadığın kalmıştı"
Son dakika haberi: AK Parti'den flaş asgari ücret açıklaması
Son dakika: Prof. Dr. Teoman Duralı hayatını kaybetti
Antalya'daki 19 yıllık sır cinayet çözüldü: 'Kimlik kartı' detayı ele verdi
İrfan Can Eğribayat gözyaşlarını tutamadı! 5.5 aylık bebeğini kaybettiği öğrenildi...
Son dakika! Prof. Dr. Teoman Duralı için peş peşe taziye mesajları: Hep yurdu için mücadele verdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Ehliyet İçin Gerekli Belgeler - Ehliyet Almak ve Yenilemek İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA