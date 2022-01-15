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Giriş Tarihi: 15.1.2022 11:58 Son Güncelleme: 15.1.2022 12:05

Ehliyet sınavında böyle kopya çektiler! Maskedeki kamera detayı şoke etti

DHA
Ehliyet sınavında böyle kopya çektiler! Maskedeki kamera detayı şoke etti

Sakarya'da ehliyet sınavında kopya çekerken kullanmak istedikleri yöntem görenleri şoke etti. Sınava girecek 3 kişinin üzerinde yaplan aramada  kopya çekerken kullanmak istedikleri kulak içi kulaklık, Wi-Fi cihazı, mikrofon ile maskeye ve gömleğe yerleştirilen düğme kamera ele geçirildi.

Sakarya'da, ehliyet sınavına girecek 3 kişinin üzerinde yapılan aramada; kopya çekerken kullanmak istedikleri kulak içi kulaklık, Wi-Fi cihazı, mikrofon ile maskeye ve gömleğe yerleştirilen düğme kamera ele geçirildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Serdivan ilçesindeki sınav merkezinde ehliyet sınavına girecek olan sürücü adaylarının üzerinde arama yaptı.

3 kişinin üzerinde; kopya çekerken kullanmak istedikleri 3 kulak içi kulaklık, 3 Wi-Fi cihazı, 3 mikrofon, cerrahi maskeye yerleştirilen 2 düğme kamera ve gömleğe yerleştirilmiş 1 düğme kamera ele geçirildi.

Bu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Ehliyet sınavında böyle kopya çektiler! Maskedeki kamera detayı şoke etti
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