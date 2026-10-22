Ehliyetini 5 yıl kullanmayana 1,3 milyon TL! Süre dolmadan direksiyona geçen parayı geri veriyor

Programın mantığı ilk bakışta şaşırtıcı, ama bir o kadar da basit: Sokaktaki araç sayısını azaltmak istiyorsanız, insanların araç kullanmama kararını ödüllendirin. Malta hükümeti bu yaklaşımı 2025 yılının aralık ayında duyurdu. Başvurular ise 6 Ocak 2026'da açıldı.

Programdan yararlanmak isteyen kişi, ehliyetini teslim ediyor ve beş yıl boyunca araç kullanmayacağına dair taahhüt veriyor. Destek ise tek seferde değil, yıllara yayılarak ödeniyor. Yani bu, bir günde cebe giren bir ikramiye değil; sabır isteyen, uzun soluklu bir anlaşma.