Ehliyetsiz sürücü faciası! 3 kişi öldü

Kaza, Konya-Karaman karayolu üzerinde bulunan Çarıklar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Mustafa Samet Pullu idaresindeki kamyonet önünde seyreden Mustafa Çelik idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.
Kazada sürücü Pullu ile araçta yolcu olarak bulunan Afganistan uyruklu Najmuddın Rahmanqul (23) ve Mohammad Sharıf Azızı (28) olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin tarım işçisi olduğu ve tarladaki işlerini bitirip eve gittikleri öğrenildi.
Kazadan yara almadan kurtulan TIR sürücüsü Çelik de gözaltına alındı.