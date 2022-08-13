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Giriş Tarihi: 13.8.2022 23:23 Son Güncelleme: 13.8.2022 23:33

Ehliyetsiz sürücü faciası! 3 kişi öldü

Konya’da ehliyetsiz sürücüsünün kullandığı kamyonetin TIR’a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2’si yabancı uyruklu 3 kişi hayatını kaybetti.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Ehliyetsiz sürücü faciası! 3 kişi öldü

Kaza, Konya-Karaman karayolu üzerinde bulunan Çarıklar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Mustafa Samet Pullu idaresindeki kamyonet önünde seyreden Mustafa Çelik idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.

Kazada sürücü Pullu ile araçta yolcu olarak bulunan Afganistan uyruklu Najmuddın Rahmanqul (23) ve Mohammad Sharıf Azızı (28) olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin tarım işçisi olduğu ve tarladaki işlerini bitirip eve gittikleri öğrenildi.

Kazadan yara almadan kurtulan TIR sürücüsü Çelik de gözaltına alındı.

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Ehliyetsiz sürücü faciası! 3 kişi öldü
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