Ejegül davasında yeni gelişme! Olay yerinde keşif kararı: Ayşe Tokyaz’ın ikizi tanık olarak dinlenecek!

'OLAYDAN 3-4 SAAT ÖNCE EVLERİNE GİTMİŞTİK'

Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 6'ncı duruşmasına sanık Cemil Koç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada taraf avukatları, tanık Cihan Koç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi'nden avukatlar yer aldı. Yapılan duruşmada zorla getirilmesi kararı olan ve tanık olarak ifadesi alınan Cemil Koç'un kardeşi Cihan Koç, "Olayı genel hatlarıyla biliyorum. Ejegül, ağabeyimin imam nikahlı eşiydi. Daha önce İstanbul'daydı sonra buraya geldi ve bu olay gerçekleşti. Olay nasıl oldu bilmiyorum ama ağabeyim beni aradı. Ben olay yerine gittiğimde Ejegül, yan yatıyordu yüzünü göremedim. Ağabeyim, şok halinde olduğu için konuşamadık. Normal bir konuşma değil sadece bir telaş vardı. Acaba öldü mü kaldı mı diye panik haldeydi. Ben, 'Nasıl oldu' dedim, o da 'Bilmiyorum birden atladı' dedi. Aralarındaki olaylara şahit olmadım. Olay saatinden 3-4 saat önce ağabeyim aradı, ben eşim ve çocuğum onların evine gittik, evde köpek vardı. Eşimle köpeği aldıktan sonra evden çıktım. Tam saati hatırlamıyorum ama akşam saatleriydi. Eşim ve çocuğumla birlikte gittik. Daha sonra olay yeri inceleme ekipleri Cemil'in en yakın kardeşi ben olduğum için onlarla içeri gitmemi söyledi. Başka diyeceğim bir şey yok" dedi.