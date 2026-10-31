Ekim ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin 2026 Ekim ayı enflasyon beklentisi belli oldu

EYLÜL AYI ENFLASYONU NE KADAR OLDU?

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi, 2026 yılının eylül ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,84 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon ise yüzde 29,73 olarak kaydedildi. Ekim ayına ilişkin resmi verilerin açıklanmasıyla birlikte enflasyonun son çeyrekteki seyri de daha belirgin hale gelecek.

Bu yıl ay ay ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşen oranlar şu şekilde:

Tarih Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde) Ocak 23,73 4,21 4,84 Şubat 24,16 2,87 2,96 Mart 25,91 2,40 1,94 Nisan 28,16 3,19 4,18 Mayıs 29,40 1,65 1,71 Haziran 29 1,04 0,99 Temmuz 29,55 1,82 1,78 Ağustos 29,49 1,86 1,84 Eylül 29,66 2,18 1,84 Ekim 29,64 2,20

Haber Girişi Serap Salman - Editör