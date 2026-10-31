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Giriş Tarihi: 31.10.2026 17:59

Ekim ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin 2026 Ekim ayı enflasyon beklentisi belli oldu

Ekim ayının sona ermesiyle birlikte gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. Aylık ve yıllık enflasyon oranlarının şekilleneceği veri takvimi öncesinde ekonomistlerin tahminleri de belli oldu. Peki, Ekim ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak ve ekonomistlerin enflasyon beklentisi yüzde kaç?

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Ekim ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin 2026 Ekim ayı enflasyon beklentisi belli oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı Ekim 2026 enflasyon rakamları için geri sayım başladı. Eylül ayında açıklanan verilerin ardından yeni döneme ilişkin TÜFE değişimi ve yıl sonu enflasyon tahminleri yeniden gündeme geldi. Ekonomistlerin katılımıyla gerçekleştirilen beklenti anketinin sonuçlanmasıyla birlikte piyasaların ekim ayına ilişkin öngörüleri de şekillendi.

EKİM AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 Ekim ayı enflasyon verilerini 3 Kasım 2026 Salı günü saat 10.00'da açıklayacak.

Açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileriyle birlikte aylık ve yıllık enflasyon oranları kesinleşecek.

EKONOMİSTLERİN 2026 EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ?

AA Finans'ın 21 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayına ilişkin aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,20 olarak hesaplandı. Ekonomistlerin tahminleri yüzde 1,25 ile yüzde 2,70 arasında değişiklik gösterdi.

Aylık enflasyonun beklentiler doğrultusunda gerçekleşmesi halinde, eylül ayında yüzde 29,73 olarak gerçekleşen yıllık enflasyonun ekimde yüzde 29,28 seviyesine gerilemesi öngörülüyor.

Ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,64 oldu.

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EYLÜL AYI ENFLASYONU NE KADAR OLDU?

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi, 2026 yılının eylül ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,84 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon ise yüzde 29,73 olarak kaydedildi. Ekim ayına ilişkin resmi verilerin açıklanmasıyla birlikte enflasyonun son çeyrekteki seyri de daha belirgin hale gelecek.

Bu yıl ay ay ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşen oranlar şu şekilde:

Tarih Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde)
Ocak 23,73 4,21 4,84
Şubat 24,16 2,87 2,96
Mart 25,91 2,40 1,94
Nisan 28,16 3,19 4,18
Mayıs 29,40 1,65 1,71
Haziran 29 1,04 0,99
Temmuz 29,55 1,82 1,78
Ağustos 29,49 1,86 1,84
Eylül 29,66 2,18 1,84
Ekim 29,64 2,20
Haber Girişi Serap Salman - Editör

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Ekim ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin 2026 Ekim ayı enflasyon beklentisi belli oldu
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