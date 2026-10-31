Ekim ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin 2026 Ekim ayı enflasyon beklentisi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı Ekim 2026 enflasyon rakamları için geri sayım başladı. Eylül ayında açıklanan verilerin ardından yeni döneme ilişkin TÜFE değişimi ve yıl sonu enflasyon tahminleri yeniden gündeme geldi. Ekonomistlerin katılımıyla gerçekleştirilen beklenti anketinin sonuçlanmasıyla birlikte piyasaların ekim ayına ilişkin öngörüleri de şekillendi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 Ekim ayı enflasyon verilerini 3 Kasım 2026 Salı günü saat 10.00'da açıklayacak.
Açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileriyle birlikte aylık ve yıllık enflasyon oranları kesinleşecek.
AA Finans'ın 21 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayına ilişkin aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,20 olarak hesaplandı. Ekonomistlerin tahminleri yüzde 1,25 ile yüzde 2,70 arasında değişiklik gösterdi.
Aylık enflasyonun beklentiler doğrultusunda gerçekleşmesi halinde, eylül ayında yüzde 29,73 olarak gerçekleşen yıllık enflasyonun ekimde yüzde 29,28 seviyesine gerilemesi öngörülüyor.
Ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,64 oldu.
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi, 2026 yılının eylül ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,84 artış gösterdi.
Yıllık enflasyon ise yüzde 29,73 olarak kaydedildi. Ekim ayına ilişkin resmi verilerin açıklanmasıyla birlikte enflasyonun son çeyrekteki seyri de daha belirgin hale gelecek.
Bu yıl ay ay ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşen oranlar şu şekilde:
|Tarih
|Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde)
|Aylık Beklenti (Yüzde)
|Gerçekleşme (Yüzde)
|Ocak
|23,73
|4,21
|4,84
|Şubat
|24,16
|2,87
|2,96
|Mart
|25,91
|2,40
|1,94
|Nisan
|28,16
|3,19
|4,18
|Mayıs
|29,40
|1,65
|1,71
|Haziran
|29
|1,04
|0,99
|Temmuz
|29,55
|1,82
|1,78
|Ağustos
|29,49
|1,86
|1,84
|Eylül
|29,66
|2,18
|1,84
|Ekim
|29,64
|2,20