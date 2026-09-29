Ekim ayı FED faiz toplantısı ne zaman, karar hangi gün açıklanacak? FED Faiz Kararı İçin Yeni Bekleyiş!

Eylül ayındaki faiz kararının ardından ABD Merkez Bankasının bir sonraki toplantısı ekim ayında gerçekleştirilecek. FED'in açıklayacağı yeni karar, altın ve dolar fiyatlarını takip eden yatırımcılar açısından önem taşıyor. Toplantı tarihi ve kararın Türkiye saatiyle ne zaman duyurulacağı takvimde yer aldı.
ABD Merkez Bankasının (FED) yayımladığı 2026 takvimine göre yılın bir sonraki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı 27-28 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Toplantının tamamlanmasıyla birlikte ekim ayına ait faiz kararı kamuoyuyla paylaşılacak.
FED, 15-16 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen toplantıda politika faizini 25 baz puan artırma kararı aldı. Böylece faiz aralığı yüzde 3,75-4,00 seviyesine yükseltildi. Banka, karar metninde ekonomik faaliyetlerin güçlü seyrini koruduğunu belirtirken enflasyonun yüksek düzeyde kalmaya devam ettiğine dikkat çekti.