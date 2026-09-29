Ekim ayı FED faiz toplantısı ne zaman, karar hangi gün açıklanacak? FED Faiz Kararı İçin Yeni Bekleyiş!

Eylül ayındaki faiz kararının ardından ABD Merkez Bankasının bir sonraki toplantısı ekim ayında gerçekleştirilecek. FED'in açıklayacağı yeni karar, altın ve dolar fiyatlarını takip eden yatırımcılar açısından önem taşıyor. Toplantı tarihi ve kararın Türkiye saatiyle ne zaman duyurulacağı takvimde yer aldı.