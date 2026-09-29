Haberler Yaşam Haberleri Ekim ayı FED faiz toplantısı ne zaman, karar hangi gün açıklanacak? FED Faiz Kararı İçin Yeni Bekleyiş!
Giriş Tarihi: 29.09.2026 13:09 Son Güncelleme: 29.09.2026 13:10

Ekim ayı FED faiz toplantısı ne zaman, karar hangi gün açıklanacak? FED Faiz Kararı İçin Yeni Bekleyiş!

ABD Merkez Bankasının eylül toplantısını geride bırakmasının ardından piyasaların gündeminde bu kez ekim ayı faiz kararı yer alıyor. Altın, dolar ve küresel borsalar açısından önem taşıyan toplantıda alınacak kararlar takip edilecek. Peki, Ekim ayı FED faiz toplantısı ne zaman, karar hangi gün açıklanacak?

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Ekim ayı FED faiz toplantısı ne zaman, karar hangi gün açıklanacak? FED Faiz Kararı İçin Yeni Bekleyiş!
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Eylül ayındaki faiz kararının ardından ABD Merkez Bankasının bir sonraki toplantısı ekim ayında gerçekleştirilecek. FED'in açıklayacağı yeni karar, altın ve dolar fiyatlarını takip eden yatırımcılar açısından önem taşıyor. Toplantı tarihi ve kararın Türkiye saatiyle ne zaman duyurulacağı takvimde yer aldı.

EKİM AYI FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

ABD Merkez Bankasının (FED) yayımladığı 2026 takvimine göre yılın bir sonraki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı 27-28 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Toplantının tamamlanmasıyla birlikte ekim ayına ait faiz kararı kamuoyuyla paylaşılacak.

FED FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Ekim ayı FED faiz kararı, 28 Ekim günü Türkiye saatiyle 21.00'de duyurulacak. Kararın yayımlanmasının ardından saat 21.30'da duyurulması bekleniyor.

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FED EYLÜL AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

FED, 15-16 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen toplantıda politika faizini 25 baz puan artırma kararı aldı. Böylece faiz aralığı yüzde 3,75-4,00 seviyesine yükseltildi. Banka, karar metninde ekonomik faaliyetlerin güçlü seyrini koruduğunu belirtirken enflasyonun yüksek düzeyde kalmaya devam ettiğine dikkat çekti.

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2026 FED FAİZ TOPLANTISI TAKVİMİ

Yılın kalan faiz kararlarının açıklanacağı tarihler şöyle:

  • 27-28 Ekim 2026: FED ekim ayı toplantısı (Karar: 28 Ekim)
  • 8-9 Aralık 2026: FED aralık ayı toplantısı (Karar: 9 Aralık)

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Ekim ayı FED faiz toplantısı ne zaman, karar hangi gün açıklanacak? FED Faiz Kararı İçin Yeni Bekleyiş!
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