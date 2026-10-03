Ekim ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2026 Ekim ayı kira zammı oranı için gözler TÜİK’te!

Kira sözleşmesini ekim ayında yenileyecek olan milyonlarca kiracının gündeminde, bu ay uygulanacak yeni artış oranı bulunuyor. Konut ve iş yeri kiralarında artış oranının belirlenmesinde sözleşmenin yenilendiği tarihte geçerli olan 12 aylık ortalama TÜFE değişimi esas alınıyor. Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte ekim ayında uygulanabilecek kira artış oranı da belli olacak.