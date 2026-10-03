Ekim ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2026 Ekim ayı kira zammı oranı için gözler TÜİK’te!

Kira sözleşmesini ekim ayında yenileyecek olan milyonlarca kiracının gündeminde, bu ay uygulanacak yeni artış oranı bulunuyor. Konut ve iş yeri kiralarında artış oranının belirlenmesinde sözleşmenin yenilendiği tarihte geçerli olan 12 aylık ortalama TÜFE değişimi esas alınıyor. Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte ekim ayında uygulanabilecek kira artış oranı da belli olacak.
2026 Ekim ayı kira artış oranı, 5 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da TÜİK'in Eylül ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla netleşecek. Eylül ayı TÜFE verileriyle birlikte 12 aylık ortalama enflasyon değişimi de ortaya çıkacak ve bu oran ekim ayında yenilenecek kira sözleşmeleri için uygulanabilecek yasal artış oranının üst sınırını belirleyecek.
Eylül ayı enflasyonu öncesinde ekonomistlerin beklentileri de belli oldu. Aylık enflasyon beklentisinin ortalaması yüzde 2,18 olarak hesaplanırken, tahminler yüzde 1,90 ile yüzde 2,60 arasında değişti.
Beklentilerin gerçekleşmesi halinde yıllık enflasyonun yüzde 31,51'den yüzde 30,16'ya gerilemesi öngörülüyor.
Kira artışında yasal üst sınır, Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi kapsamında TÜFE'nin 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı üzerinden belirleniyor.
Örneğin mevcut kira bedeli 20 bin TL ve açıklanan kira artış oranı varsayımsal olarak yüzde 30 olursa: