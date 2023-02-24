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Giriş Tarihi: 24.2.2023 17:04

Ekipler şaşkın! Adıyaman'daki bu ev depremde yıkılmadı adeta yer değiştirdi

Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'daki bu ev yıkılmadı ama adeta yer değiştirdi. Evin temelden 30 santim kalktığı 2 metre ileriye taşındığı öğrenildi.

İHA
Ekipler şaşkın! Adıyaman’daki bu ev depremde yıkılmadı adeta yer değiştirdi

Kahramanmaraş merkezli iki ayrı deprem birçok ilde büyük yıkımlara yol açarken, Adıyaman'da bir köyde ise evi temelden 30 santim kaldırarak, 2 metre ileriye taşıdı.

Gölbaşı ilçesine bağlı Ozan köyünde Atmaca ailesi 6 Şubat'ta meydana gelen Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremi yaşayanlardandı. 2 katlı evin temelinin hemen önünden geçen fay hattı depremin izlerini ortaya koyarken, evi temelden 30 santimetre kaldırıp iki metre ileriye taşıdı.

O gece annesi ve kardeşleri ile birlikte depreme evde yakalanan Emin Atmaca, oturdukları evin 2 metre ileriye kayıp 30 santimetre havaya kalkmasına kendileri gibi bölgeye incelemeye gelen MTA ekiplerinin de çok şaşırdığını söyledi.



"EV RESMEN YÜRÜDÜ"

Emin Atmaca, deprem gecesi, büyük ses ve sarsıntıya kalktıklarını anlatarak, "Çok ses ve gürültü vardı. Ev resmen yürüdü. Deprem durunca dışarıya çıkmak için aşağıya indiğimizde kapı ile basamağın farklı olduğunu gördük.

Biz buradan inemeyince atlayarak çıktık. Bir tane kütük bularak, annem ve kardeşlerimi kucaklayıp indirdim. Hava aydınlanınca baktığımızda ev hem yukarı kalkmış hem de 2 metre ileriye kaymış.

MTA ekipleri de geldi. Böyle bir şey görmediklerini söyleyerek Arap fay hattı ve Doğu Anadolu fay hattının kapı ile eşiğin önünden geçtiğini söylediler.

Onlar da çok şaşırdılar. Biz 6 kişilik aileyiz ve bir kardeşim askerde. Şimdi beşimiz de artık çadırda yaşıyoruz" dedi.

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Ekipler şaşkın! Adıyaman'daki bu ev depremde yıkılmadı adeta yer değiştirdi
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