Haberler Yaşam Haberleri Ekmeği bayatlamasın diye buzdolabına koyuyorsanız bir kez daha düşünün! Saklamanın farklı yolu var
Giriş Tarihi: 29.10.2026 15:45

Ekmeği bayatlamasın diye buzdolabına koyuyorsanız bir kez daha düşünün! Saklamanın farklı yolu var

Ekmeğin ömrünü uzatmak için buzdolabına kaldırmak hemen hemen her evde yapılan bir alışkanlık. Ancak taze kalsın diye yapılan bu hamle, aslında ekmeğe yapılan en büyük kötülüklerden biri olabilir. Peki buzdolabı neden yanlış tercih ve ekmeği günlerce taze tutmanın asıl sırrı ne?

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Ekmeği bayatlamasın diye buzdolabına koyuyorsanız bir kez daha düşünün! Saklamanın farklı yolu var
  • ABONE OL

Fırından büyük bir hevesle alınan ekmeklerin kısa sürede kuruyup çöpe gitmesi, mutfakta en sık yaşanan israflardan biri. Sabah kahvaltısında taptaze bir dilim yemek varken sertleşmiş parçalarla karşılaşmamak için alışkanlıkları değiştirme vakti. Usta fırıncıların mutfakta uyguladığı birkaç pratik adımla ekmeğin lezzetini korumak aslında oldukça kolay.

Ekmeği bayatlamasın diye buzdolabına koyuyorsanız bir kez daha düşünün! Saklamanın farklı yolu var

EN YAYGIN MUTFAK HATASI: SOĞUK ORTAM

Ekmeğin bayatlamasını ve küflenmesini önlemek için hemen herkesin ilk yaptığı şey onu buzdolabına kaldırmaktır. "Soğukta taze kalır" düşüncesiyle yapılan bu alışkanlık, aslında ekmeğin ömrünü uzatmak yerine kısaltan en büyük gıda hatalarından biridir.

Ekmeği bayatlamasın diye buzdolabına koyuyorsanız bir kez daha düşünün! Saklamanın farklı yolu var

Buzdolabındaki ortalama 0-4 derece sıcaklık, ekmeğin içerisindeki nişasta moleküllerinin kristalleşme sürecini inanılmaz derecede hızlandırır. Bu durum, oda sıcaklığına kıyasla ekmeğin nemini çok daha çabuk kaybetmesine ve adeta taş gibi sertleşmesine yol açıyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Ekmeği bayatlamasın diye buzdolabına koyuyorsanız bir kez daha düşünün! Saklamanın farklı yolu var

FIRINCILARIN NEM DENGELEME TAKTİĞİ

Ekmeğin bayatlamadan ve küflenmeden yumuşacık kalabilmesi için soğuğa değil, ideal nem dengesine ihtiyacı vardır. Ekmeği poşette tutmak nemi hapsedip küflendirirken, açıkta bırakmak ise kurutur. İşte bu noktada devreye giren fırıncı sırrı tüm ezberleri bozuyor.

Ekmeği bayatlamasın diye buzdolabına koyuyorsanız bir kez daha düşünün! Saklamanın farklı yolu var

Ekmek kutusunun veya saklama kabının içerisine koyacağınız tek bir dal taze kereviz sapı ya da yarım elma dilimi, ortamdaki nem oranını kusursuz şekilde dengeler. Ekmek, ihtiyacı olan nemi bu doğal malzemeden çekerek kurumaktan kurtulur.

Ekmeği bayatlamasın diye buzdolabına koyuyorsanız bir kez daha düşünün! Saklamanın farklı yolu var

KÜFLENMEYİ KÖKÜNDEN KESEN YÖNTEM

Eğer ekmeğinizi haftalarca saklamak istiyorsanız, çözüm buzdolabı rafı değil kesinlikle derin dondurucu bölümüdür. Dondurucu sıcaklığı nişasta kristalleşmesini tamamen durdurduğu için ekmek tazeliğini dondurulduğu anki gibi korur.

Ekmeği bayatlamasın diye buzdolabına koyuyorsanız bir kez daha düşünün! Saklamanın farklı yolu var

DOĞRU DONDURMA TAKTİĞİ

Ekmeği bütün olarak dondurmak yerine dilimleyerek buzdolabı poşetine koymak en pratik yöntem. İhtiyacınız kadar dilimi çıkarıp doğrudan tost makinesinde veya tavada ısıttığınızda, fırından yeni çıkmışçasına çıtır bir lezzet elde edersiniz.

Ekmeği bayatlamasın diye buzdolabına koyuyorsanız bir kez daha düşünün! Saklamanın farklı yolu var

BAYATLAYAN EKMEĞİ CANLANDIRAN SON HAMLE

Hafif kurumaya başlamış ekmekleri çöpe atmak yerine üzerini çok hafifçe suyla nemlendirip 180 derece fırında 5 dakika tutarak üzerindeki nişasta yapısını yeniden yumuşatabilir ve ilk günkü fırın tazeliğine kavuşturabilirsiniz.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Ekmeği bayatlamasın diye buzdolabına koyuyorsanız bir kez daha düşünün! Saklamanın farklı yolu var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA