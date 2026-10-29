Ekmeği bayatlamasın diye buzdolabına koyuyorsanız bir kez daha düşünün! Saklamanın farklı yolu var

EN YAYGIN MUTFAK HATASI: SOĞUK ORTAM

Ekmeğin bayatlamasını ve küflenmesini önlemek için hemen herkesin ilk yaptığı şey onu buzdolabına kaldırmaktır. "Soğukta taze kalır" düşüncesiyle yapılan bu alışkanlık, aslında ekmeğin ömrünü uzatmak yerine kısaltan en büyük gıda hatalarından biridir.