Ekmeği ısırdığında gözlerine inanamadı: İçinden çıkan çatal iğne şok etti!

EKMEĞİN İÇİNDEN ÇATAL İĞNE ÇIKTI

Ekmeğin görüntüsünü çeken baba, fotoğrafı kendi rızasıyla polise teslim etti. Oğlunun olayda yaralanmadığını ve bu nedenle hastaneye gitmediğini ifade eden Ucan, ardından ekmeği satın aldığı markete giderek yetkililere durumu bildirdi. Market yetkililerinin, ekmeğin söz konusu şubede üretilmediğini ve başka bir şubeden temin edildiğini söylediğini aktaran baba, konuyla ilgili şikâyetçi olmaya karar verdi.