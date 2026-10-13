Haberler Yaşam Haberleri Ekmeği ısırdığında gözlerine inanamadı: İçinden çıkan çatal iğne şok etti!
Giriş Tarihi: 13.10.2026 15:03

Ekmeği ısırdığında gözlerine inanamadı: İçinden çıkan çatal iğne şok etti!

Antalya'da 9 yaşındaki oğlunun kahvaltıda yediği ekmeğin içinden çatal iğne çıktığını öne süren baba, hem polise başvurarak şikâyetçi oldu hem de Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Güvenilir Gıda uygulaması üzerinden ihbarda bulundu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA Yaşam
Ekmeği ısırdığında gözlerine inanamadı: İçinden çıkan çatal iğne şok etti!
  • ABONE OL

Antalya'da 11 Ekim sabahı Antalya'da meydana geldi. İddiaya göre baba Abdülhakim Ucan, 9 yaşındaki oğlu Aras Salih'i kahvaltılık alışverişi yapması için mahalledeki markete gönderdi. Eve dönen çocuğun kahvaltı sırasında yediği ekmeğin içinden metal bir parça çıktı. Ekmeği kontrol eden baba, içerisinde çatal iğne bulunduğunu fark ettiğini belirtti.

EKMEĞİN İÇİNDEN ÇATAL İĞNE ÇIKTI

Ekmeğin görüntüsünü çeken baba, fotoğrafı kendi rızasıyla polise teslim etti. Oğlunun olayda yaralanmadığını ve bu nedenle hastaneye gitmediğini ifade eden Ucan, ardından ekmeği satın aldığı markete giderek yetkililere durumu bildirdi. Market yetkililerinin, ekmeğin söz konusu şubede üretilmediğini ve başka bir şubeden temin edildiğini söylediğini aktaran baba, konuyla ilgili şikâyetçi olmaya karar verdi.

HEM POLİSE HEM BAKANLIĞA BAŞVURDU

Polis merkezinde ifade veren Abdülhakim Ucan, ekmeğin içinden çıktığını belirttiği çatal iğneyi görevlilere teslim etti. Olayla ilgili sorumlulardan maddi ve manevi olarak şikâyetçi olduğunu bildiren baba, ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Güvenilir Gıda uygulaması üzerinden de şikâyette bulundu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ANTALYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Ekmeği ısırdığında gözlerine inanamadı: İçinden çıkan çatal iğne şok etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA