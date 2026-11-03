Ekmek teslimatına gittiği markette kurşunların hedefi oldu! Acılı eş feryat etti

'ADALET YERİNİ BULSUN'

Gedik'in eşi Nurcan Gedik, şüphelilerin yakalanmasını istediğini belirterek, "Eşim ekmek dağıttığı sırada vurulmuş. Haberi alınca hastaneye gittik. Çok sürmeden ölüm haberi geldi. Bizim canımızı yaktılar. Eşim evine ekmek getirmek için namusuyla çalışıyordu. Çok iyi biriydi, kimseye bir zararı dokunmazdı. Eve geliş saati bile değişmezdi. Şimdi 3 çocuğumla bir başıma kaldım. Adalet yerini bulsun, bizim de içimiz soğusun" dedi.