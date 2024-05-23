EKPSS SONUÇLARI TIKLA SORGULA ÖSYM ekranı! || Bugün açıklanıyor: EKPSS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak, nasıl öğrenilir?

EKPSS sonuçları açıklandı duyurusu için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevrildi. Ortaöğretim grubunda 72 bin 67 aday, lisans grubunda 22 bin 95 aday, ön lisans grubunda 20 bin adayın katılımda bulunduğu Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 28 Nisan yapılmıştı. Türkiye genelinde yapılan sınavlara katılım sağlayan öğrenciler ve velileri, "EKPSS sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı" sorularına yanıt arıyor. Sonuçlar 23 Mayıs Perşembe günü (bugün) sonuc.osym.gov.tr adresinde ilan edilecek. Peki, 2024 EKPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM ekranı ile sürece dair tüm detaylar…