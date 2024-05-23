Haberler Yaşam Haberleri EKPSS SONUÇLARI TIKLA SORGULA ÖSYM ekranı! || Bugün açıklanıyor: EKPSS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak, nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 23.5.2024 08:09 Son Güncelleme: 23.5.2024 08:09

EKPSS SONUÇLARI TIKLA SORGULA ÖSYM ekranı! || Bugün açıklanıyor: EKPSS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak, nasıl öğrenilir?

ÖSYM takvimine göre bugün erişime açılacak EKPSS sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 28 Nisan'da düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları sorgulama ekranı başında araştırmalar hız kazandı. Adayların engel gruplarına göre 20, 30 ve 40 dakika olmak üzere farklı ek süre verilen sınavda öğrenciler 60 sorudan oluşan "genel yetenek" ve "genel kültür" testlerini yanıtlamıştı. Son dakika EKPSS sonuçları açıklandı duyurusu bekleniyor. Peki, 2024 EKPSS sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM ekranı ile EKPSS sonuçları sorgulama…

EKPSS SONUÇLARI TIKLA SORGULA ÖSYM ekranı! || Bugün açıklanıyor: EKPSS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak, nasıl öğrenilir?

EKPSS sonuçları açıklandı duyurusu için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevrildi. Ortaöğretim grubunda 72 bin 67 aday, lisans grubunda 22 bin 95 aday, ön lisans grubunda 20 bin adayın katılımda bulunduğu Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 28 Nisan yapılmıştı. Türkiye genelinde yapılan sınavlara katılım sağlayan öğrenciler ve velileri, "EKPSS sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı" sorularına yanıt arıyor. Sonuçlar 23 Mayıs Perşembe günü (bugün) sonuc.osym.gov.tr adresinde ilan edilecek. Peki, 2024 EKPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM ekranı ile sürece dair tüm detaylar…

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
EKPSS sonuçları, ÖSYM internet sitesinde yer alan bilgilere göre 23 Mayıs 2024 Perşembe günü (bugün) açıklanacak. Bu sonuçların öncesinde adaylar, 06-21 Mayıs tarihlerinde kura başvurularını gerçekleştirmişti. Kura çekilişi ise Haziran ayında tamamlanacak.

KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

EKPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

EKPSS SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir. Ancak bu süre içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam eder.

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EKPSS SONUÇLARI TIKLA SORGULA ÖSYM ekranı! || Bugün açıklanıyor: EKPSS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak, nasıl öğrenilir?
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