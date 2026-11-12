Haberler Yaşam Haberleri EKPSS tercih tarihleri açıklandı mı, ne zaman yapılacak? EKPSS atama takvimi bekleniyor!
Giriş Tarihi: 12.11.2026 06:59

EKPSS tercih tarihleri açıklandı mı, ne zaman yapılacak? EKPSS atama takvimi bekleniyor!

2026 EKPSS tercih sürecine ilişkin gelişmeler, kamu kurumlarında görev almak isteyen engelli adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından branş bazında sıralamaların yayımlanmasının ardından gözler tercih takvimine çevrildi. Binlerce aday, EKPSS tercihlerinin hangi tarihlerde alınacağını ve tercih kılavuzunun ne zaman erişime açılacağını araştırmaya başladı. Engelli memur atamalarına ilişkin resmi açıklamalar ve ÖSYM'den gelecek duyurular yakından takip ediliyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
EKPSS tercih tarihleri açıklandı mı, ne zaman yapılacak? EKPSS atama takvimi bekleniyor!
  • ABONE OL

2026 EKPSS kapsamında kamu kurumlarına yerleşmek isteyen adaylar, tercih sürecine ilişkin açıklamaları bekliyor. ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzla kontenjanlar ve başvuru koşulları netleşecek. Adaylar ise EKPSS tercih tarihleri ile tercih kılavuzunun yayımlanacağı tarihi araştırıyor.

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS tercih tarihleri 2026 yılı için henüz açıklanmadı. 19 Nisan'da gerçekleştirilen sınavın sonuçları ise 14 Mayıs'ta ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ilan edilmişti.

Engelli kamu personeli yerleştirmelerine ilişkin tercih takviminin önümüzdeki haftalarda duyurulması bekleniyor.

EKPSS sonuçları, engelli personel alımı yapacak kamu kurum ve kuruluşlarının yerleştirme işlemlerinde kullanılacak. Bu kapsamda sınav puanları;

Memur kadroları için: Bakanlıklar, kamu kurumları, döner sermayeli kuruluşlar, belediyeler, il özel idareleri ve bunlara bağlı kuruluşlar,

İşçi kadroları için: İşçi statüsünde engelli personel istihdam eden kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak alımlarda esas alınacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

EKPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR AÇIKLANDI!

2026 EKPSS branş bazında başarı sıralamalarını öğrenmek isteyen adaylar, sorgulama işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle sisteme giriş yaparak kendi alanlarındaki sıralama bilgilerine ulaşabilecek.

ÖSYM AİS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
EKPSS tercih tarihleri açıklandı mı, ne zaman yapılacak? EKPSS atama takvimi bekleniyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA