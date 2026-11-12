EKPSS tercih tarihleri açıklandı mı, ne zaman yapılacak? EKPSS atama takvimi bekleniyor!

2026 EKPSS kapsamında kamu kurumlarına yerleşmek isteyen adaylar, tercih sürecine ilişkin açıklamaları bekliyor. ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzla kontenjanlar ve başvuru koşulları netleşecek. Adaylar ise EKPSS tercih tarihleri ile tercih kılavuzunun yayımlanacağı tarihi araştırıyor.
EKPSS tercih tarihleri 2026 yılı için henüz açıklanmadı. 19 Nisan'da gerçekleştirilen sınavın sonuçları ise 14 Mayıs'ta ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ilan edilmişti.
Engelli kamu personeli yerleştirmelerine ilişkin tercih takviminin önümüzdeki haftalarda duyurulması bekleniyor.
EKPSS sonuçları, engelli personel alımı yapacak kamu kurum ve kuruluşlarının yerleştirme işlemlerinde kullanılacak. Bu kapsamda sınav puanları;
Memur kadroları için: Bakanlıklar, kamu kurumları, döner sermayeli kuruluşlar, belediyeler, il özel idareleri ve bunlara bağlı kuruluşlar,
İşçi kadroları için: İşçi statüsünde engelli personel istihdam eden kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak alımlarda esas alınacak.
2026 EKPSS branş bazında başarı sıralamalarını öğrenmek isteyen adaylar, sorgulama işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle sisteme giriş yaparak kendi alanlarındaki sıralama bilgilerine ulaşabilecek.
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