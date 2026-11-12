EKPSS tercih tarihleri açıklandı mı, ne zaman yapılacak? EKPSS atama takvimi bekleniyor!

EKPSS sonuçları, engelli personel alımı yapacak kamu kurum ve kuruluşlarının yerleştirme işlemlerinde kullanılacak. Bu kapsamda sınav puanları;

Memur kadroları için: Bakanlıklar, kamu kurumları, döner sermayeli kuruluşlar, belediyeler, il özel idareleri ve bunlara bağlı kuruluşlar,

İşçi kadroları için: İşçi statüsünde engelli personel istihdam eden kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak alımlarda esas alınacak.