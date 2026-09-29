EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? 2026 EKPSS tercihleri için gözler ÖSYM’de!

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) puanları ve kura yöntemleriyle kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yapılacak yerleştirme süreci için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Böylece 14 Mayıs'ta sonuçlarını öğrenen adayların gözü, ÖSYM EKPSS tercih kılavuzuna ve duyurusuna çevrilmiş durumda.
2026 EKPSS tercihleri için resmi takvim henüz netleşmedi. ÖSYM'nin kılavuz hazırlık çalışmalarını tamamlamasının ardından tercih ekranının açılması bekleniyor.
EKPSS tercih işlemleri başladığında adaylar başvurularını elektronik ortamda tamamlayacak. Adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak tercihlerini iletebilecek.
Tercih sürecinde adayların nitelik kodlarına, mezuniyet durumlarına ve kılavuzda yer alan kontenjan koşullarına dikkat etmesi büyük önem taşıyor.
Sınava katılan lise, ön lisans ve lisans mezunlarının yanı sıra ilkokul, ortaokul ve ilköğretim düzeyinde kura usulüyle başvuru yapan adaylar da tercih sürecine dahil olacak. Kuraya katılan adaylar için ayrı kadrolar açılırken, sınav puanı olanlar için farklı kadrolar listelenecek.