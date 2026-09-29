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Giriş Tarihi: 29.09.2026 10:08

EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? 2026 EKPSS tercihleri için gözler ÖSYM'de!

2026 EKPSS sonuçlarının 14 Mayıs'ta açıklanmasının ardından kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce adayın gözü, ÖSYM duyurusuna çevrildi. Sınav puanları ve kuraya katılım durumuna göre tercih yapacak adaylar, arama motorlarında "2026 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak ve tercih kılavuzu yayınlandı mı?" sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı tercihleri hakkında tüm merak edilen detaylar...

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EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? 2026 EKPSS tercihleri için gözler ÖSYM’de!
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Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) puanları ve kura yöntemleriyle kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yapılacak yerleştirme süreci için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Böylece 14 Mayıs'ta sonuçlarını öğrenen adayların gözü, ÖSYM EKPSS tercih kılavuzuna ve duyurusuna çevrilmiş durumda.

2026 EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2026 EKPSS tercihleri için resmi takvim henüz netleşmedi. ÖSYM'nin kılavuz hazırlık çalışmalarını tamamlamasının ardından tercih ekranının açılması bekleniyor.

ÖSYM 2026 EKPSS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Adayların kadro seçimi yaparken rehber edineceği EKPSS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. EKPSS tercih kılavuzu başvuru tarihlerinin başladığı gün ÖSYM'nin resmi internet sitesinde erişime açılacak.

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EKPSS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

EKPSS tercih işlemleri başladığında adaylar başvurularını elektronik ortamda tamamlayacak. Adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak tercihlerini iletebilecek.

Tercih sürecinde adayların nitelik kodlarına, mezuniyet durumlarına ve kılavuzda yer alan kontenjan koşullarına dikkat etmesi büyük önem taşıyor.

EKPSS KURA BAŞVURUSU YAPANLAR TERCİH EDEBİLİR Mİ?

Sınava katılan lise, ön lisans ve lisans mezunlarının yanı sıra ilkokul, ortaokul ve ilköğretim düzeyinde kura usulüyle başvuru yapan adaylar da tercih sürecine dahil olacak. Kuraya katılan adaylar için ayrı kadrolar açılırken, sınav puanı olanlar için farklı kadrolar listelenecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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