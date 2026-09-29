EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? 2026 EKPSS tercihleri için gözler ÖSYM’de!

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) puanları ve kura yöntemleriyle kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yapılacak yerleştirme süreci için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Böylece 14 Mayıs'ta sonuçlarını öğrenen adayların gözü, ÖSYM EKPSS tercih kılavuzuna ve duyurusuna çevrilmiş durumda.