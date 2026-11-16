EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak, kılavuz yayımlandı mı? EKPSS tercih duyurusu bekleniyor!

Yılın başında gerçekleştirilen EKPSS yerleştirmelerinin ardından, 2026 sınavına katılan adaylar için yeni bir tercih süreci bekleniyor. Önceki dönemin başvuru tarihleriyle güncel tercih takviminin karıştırılmaması için ÖSYM'nin yerleştirme duyuruları yakından takip ediliyor.