EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak, kılavuz yayımlandı mı? EKPSS tercih duyurusu bekleniyor!

Yılın başında gerçekleştirilen EKPSS yerleştirmelerinin ardından, 2026 sınavına katılan adaylar için yeni bir tercih süreci bekleniyor. Önceki dönemin başvuru tarihleriyle güncel tercih takviminin karıştırılmaması için ÖSYM'nin yerleştirme duyuruları yakından takip ediliyor.
ÖSYM, 11 Kasım 2026 tarihinde yaptığı duyuruyla EKPSS branş bazında sıralamalarını erişime açtı. Sınava katılan adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ais.osym.gov.tr adresine giriş yaparak kendi eğitim alanlarındaki sıralamalarını görüntüleyebiliyor.
2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarıyla yapılacak yeni yerleştirmeler için tercih tarihleri henüz açıklanmadı.
Kamu kurumlarının engelli personel kadrolarına yapılacak atamalarda tercihlerin hangi tarihler arasında alınacağı, ÖSYM'nin yeni duyurusuyla belli olacak. Adaylar, kurum kontenjanları ve başvuru koşullarının yer alacağı kılavuzun yayımlanmasını bekliyor.
Engelli memur alımlarında hangi kamu kurumuna kaç personel yerleştirileceği, tercih kılavuzuyla duyurulacak. ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzda kadro unvanları, öğrenim düzeyleri, kontenjanlar ve adaylarda aranan nitelikler bulunacak. Tercih listesi hazırlanırken bu bilgilerin birlikte değerlendirilmesi gerekecek.
EKPSS yerleştirmelerinde tercih işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştiriliyor. Önceki dönemlerde adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak tercihlerini elektronik ortamda tamamladı.
Yeni yerleştirme döneminde de başvuru ekranı, yayımlanacak tercih kılavuzunda belirtilen tarihler doğrultusunda kullanılabilecek.