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Giriş Tarihi: 16.11.2026 09:51

EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak, kılavuz yayımlandı mı? EKPSS tercih duyurusu bekleniyor!

Nisan ayında EKPSS'ye giren adaylar, aldıkları puanlarla başvurabilecekleri kamu kadrolarının açıklanmasını bekliyor. ÖSYM'nin 11 Kasım'da branş bazında sıralamaları erişime açmasıyla birlikte tercih kılavuzu ve kontenjan listesine ilişkin beklentiler arttı. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak, kılavuz yayımlandı mı?

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EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak, kılavuz yayımlandı mı? EKPSS tercih duyurusu bekleniyor!
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Yılın başında gerçekleştirilen EKPSS yerleştirmelerinin ardından, 2026 sınavına katılan adaylar için yeni bir tercih süreci bekleniyor. Önceki dönemin başvuru tarihleriyle güncel tercih takviminin karıştırılmaması için ÖSYM'nin yerleştirme duyuruları yakından takip ediliyor.

2026 EKPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR AÇIKLANDI MI?

ÖSYM, 11 Kasım 2026 tarihinde yaptığı duyuruyla EKPSS branş bazında sıralamalarını erişime açtı. Sınava katılan adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ais.osym.gov.tr adresine giriş yaparak kendi eğitim alanlarındaki sıralamalarını görüntüleyebiliyor.

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK, KILAVUZ YAYIMLANDI MI?

2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarıyla yapılacak yeni yerleştirmeler için tercih tarihleri henüz açıklanmadı.

Kamu kurumlarının engelli personel kadrolarına yapılacak atamalarda tercihlerin hangi tarihler arasında alınacağı, ÖSYM'nin yeni duyurusuyla belli olacak. Adaylar, kurum kontenjanları ve başvuru koşullarının yer alacağı kılavuzun yayımlanmasını bekliyor.

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EKPSS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Engelli memur alımlarında hangi kamu kurumuna kaç personel yerleştirileceği, tercih kılavuzuyla duyurulacak. ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzda kadro unvanları, öğrenim düzeyleri, kontenjanlar ve adaylarda aranan nitelikler bulunacak. Tercih listesi hazırlanırken bu bilgilerin birlikte değerlendirilmesi gerekecek.

EKPSS TERCİHLERİ NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

EKPSS yerleştirmelerinde tercih işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştiriliyor. Önceki dönemlerde adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak tercihlerini elektronik ortamda tamamladı.

Yeni yerleştirme döneminde de başvuru ekranı, yayımlanacak tercih kılavuzunda belirtilen tarihler doğrultusunda kullanılabilecek.

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EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak, kılavuz yayımlandı mı? EKPSS tercih duyurusu bekleniyor!
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