Ekran başında yemek yiyenler dikkat! Kilo verememenizin arkasındaki gizli sebep ortaya çıktı

"GİZLİ KALORİ" TUZAĞI: İKİNCİ TABAĞI NASIL YİYORUZ?

Ekran karşısında yemek yiyen kişilerin en çok karşılaştığı durum, yemeğin ne zaman bittiğini anlayamamaktır. Tabağın boşaldığını fark ettiğiniz an, beyniniz henüz lezzet ve doygunluk tatminine ulaşmadığı için arayışa geçer.

Uzmanlar buna "Otomatik Beslenme" (Mindless Eating) adını veriyor. Yapılan deneylerde, televizyon karşısında yemek yiyen kişilerin, masada sadece yemeğe odaklanarak yemek yiyenlere kıyasla gün içerisinde %25 ila %40 oranında daha fazla kalori aldığı saptanmıştır. Üstelik bu fazla kaloriler genellikle ana yemekte değil, yemekten hemen sonra aranan tatlı veya atıştırmalıklarda ortaya çıkar.