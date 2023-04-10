Haberler Yaşam Haberleri Ekran Kartı Resetleme Kısayolu - Ekran Kartı Hangi Tuşla Sıfırlanır, Resetleme Ne İşe Yarar?
Giriş Tarihi: 10.4.2023 10:20 Son Güncelleme: 10.4.2023 10:20

Ekran Kartı Resetleme Kısayolu - Ekran Kartı Hangi Tuşla Sıfırlanır, Resetleme Ne İşe Yarar?

Ekran kartı, bilgisayarın en önemli parçalarından biridir. Ekran kartı resetleme kısayolu da bu kapsamda merak edilenler arasındadır. Ekran kartı sıfırlama işlemi ile ekran kartı bir nevi kapatılıp tekrar açılır. Ekran kartı sürücüsü manuel sıfırlama kısayolu laptop ve masaüstü bilgisayarlarda aynıdır. Ekran kartı hangi tuşla sıfırlanır? Ekran kartı resetleme ne işe yarar gibi merak edilen soruları sizler için araştırdık.

Ekran Kartı Resetleme Kısayolu - Ekran Kartı Hangi Tuşla Sıfırlanır, Resetleme Ne İşe Yarar?

Ekran kartı resetleme kısayolu, bilgisayarınız sık sık kilitleniyorsa işinize yarayacaktır. Ekran kartı sıfırlama işlemi, birçok konuda sizlere kolaylık sağlar. Ekran kartı sürücüsü manuel sıfırlama kısayolu tüm bilgisayarlarda aynıdır. Ekran kartı hangi tuşla sıfırlanır sorusuna cevap bulmak için bilgisayar kaynaklarını incelemenizde fayda vardır. Ekran kartı resetleme ne işe yarar sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Ekran Kartı Resetleme Kısayolu

Ekran kartının üstün özelliklerde olması bilgisayarın performansını doğrudan etkileyen bir durumdur. Bilgisayarın ekran kartı düşük kalıyorsa, üstün grafik performansı gerektiren işlemlerde bilgisayarınız donabilir. Özellikle oyunlarda bu durum ile karşılaşabilirsiniz. Bilgisayar faresinin hareketsiz kalması, ekran kartının kilitlendiğini gösterir.

Ekran kartı resetleme işlemi, bilgisayar ekran kartının yenilenmesini sağlar. Bunun için de bilgisayarın kısayol tuşlarından istifade edebilirsiniz. Ekran kartının resetlenmesi için Win+Ctrl+Shift+B tuşlarına aynı anda basmanız gerekir. İşlem sonrasında ekran kartı resetlenecek ve yeniden çalışmaya başlayacaktır.

Ekran Kartı Resetleme Ne İşe Yarar?

Kimi kullanıcılar, bilgisayarın ekran kartı donduktan sonra bilgisayarın güç düğmesine basarak bilgisayarı kapatır. Bu durum da ekran kartını resetlese de işlemciye zarar verecektir. Uzmanlar, bilgisayarın güç düğmesine basarak kapatılmasını tavsiye etmezler.

Bilgisayarın ekran kartının resetlenmesi işlemi dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarda aynıdır. Her tür cihazın ekran kartı, yukarıda sayılan kısayol tuşlarına aynı anda basılarak resetlenebilir. Bazı işlemlerin yapılması sırasında donan bilgisayarınızın bu sayede açılmasını sağlayabilirsiniz.

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Ekran Kartı Resetleme Kısayolu - Ekran Kartı Hangi Tuşla Sıfırlanır, Resetleme Ne İşe Yarar?
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