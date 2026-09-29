CHP’de istifa rüzgarı sürüyor: Meclis üyesi Ekrem Baki istifa etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Av. Ekrem Baki, yaptığı açıklamayla CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Baki, aynı zamanda Üsküdar Belediye Meclisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliklerinden de ayrıldığını bildirdi.

Baki açıklamasında, kararın 25 Eylül 2026 tarihi itibarıyla geçerli olduğunu belirterek, "Üsküdar'da kamuoyuna yansıyan gelişmelerin ardından, halkımıza ve vicdanıma karşı sorumluluğumun gereği olarak, makamların geçici olduğu inancıyla 25.09.2026 tarihi itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden, Üsküdar Belediye Meclisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliklerimden istifa ettim" ifadelerini kullandı.

"GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİMİ AÇIKÇA PAYLAŞTIM"

Hayatı boyunca doğru bildiğini söylemeye ve bu doğrultuda yaşamaya gayret ettiğini belirten Baki, mevcut yerel ve ulusal yönetim kriziyle ilgili görüş ve önerilerini ilgili kişilerle açıkça paylaştığını ifade etti. Baki, "Bu karar, söz konusu sürecin sonunda siyasi ilkelerimle uyum içinde verdiğim bir karardır" dedi.

"ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"

İstifasının ardından da çalışmalarını sürdüreceğini belirten Baki, "Bundan sonra da Üsküdar'a, İstanbul'a ve ülkemize katkı sunmak için imkânlarım ölçüsünde çalışmaya devam edeceğim" açıklamasında bulundu. Baki, açıklamasının sonunda süreçte yanında olanlara teşekkür ederek, kararını kamuoyuna saygıyla duyurdu.