Haberler Yaşam Haberleri Ekrem İmamoğlu ve CHP’li 6 belediye başkanının afişleri yasaklı
Giriş Tarihi: 23.5.2025 10:20 Son Güncelleme: 23.5.2025 10:22

Ekrem İmamoğlu ve CHP’li 6 belediye başkanının afişleri yasaklı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ekrem İmamoğlu ve CHP’li 6 tutuklu belediye başkanlarının propaganda mahiyetindeki afişlerinin yasaklanması ve kaldırılması yönünde 24 Mart’ta İl Emniyet Müdürlüğü’ne yazı gönderdiği ortaya çıktı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Ekrem İmamoğlu ve CHP’li 6 belediye başkanının afişleri yasaklı

İBB yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Savcılığın, 24 Mart tarihli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne gönderdiği yazı ortaya çıktı. Yazıda, aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 6 belediye başkanına ait afiş ve pankartların İstanbul genelinde propaganda mahiyetinde, ayrıca yine bir kısım bu şahıslarla ilgili olarak kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne özendirici nitelikte afiş ve pankartlar asıldığına yönelik tespitler bulunduğunu belirtti.

PROPAGANDA MAHİYETİNDEKİ AFİŞLER YASAKLI

Savcılık söz konusu propaganda mahiyetinde asılan afişlerin önüne geçmek amacıyla kaldırılmasına ve yasaklanmasını karar verdi. Diğer isimler, terör soruşturması kapsamında tutuklanan eski Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, rüşvetten tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler.

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Ekrem İmamoğlu ve CHP’li 6 belediye başkanının afişleri yasaklı
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