Ekrem İmamoğlu’nun kamera skandalında yeni detay! Kamerası kapatılan otelin güvelik müdürünün ifadesi ortaya çıktı

"ÇANTADA GETİRDİKLERİ ŞEYLERİ SORGULAMADIK"

Toplantılar sebebiyle otele ücret ödeyip ödemediklerini bilmediğini ifade eden şüpheli, "Görüntüleri ben de herkes gibi basından öğrendim. Kameraların kapatıldığını görseydim müdahale ederdim, en azından bu durumu üstlerime bildirirdim. Korumalarını da ben polis olarak biliyordum. Kamu sıfatlarından dolayı çantalarda getirdikleri şeyleri sorgulamadık. Jammer olduğunu ve jammer kullanmanın suç olduğunu da bilmiyordum. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.