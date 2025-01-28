Eksi 20 derecede Çıldır Gölü’ne girdi! Cesaret dolu anlar viral oldu!

Kars'ın Arpaçay ilçesi sınırlarında bulunan ve turistlerin yoğun ilgisini çeken Çıldır Gölü, bu kez dikkat çeken bir cesaret gösterisine sahne oldu. İclal Güvenç isimli bir kadın, eksi 20 derece soğukta buzlu suya girerek adeta meydan okudu. Güvenç'in bu anları sosyal medyada viral oldu.

Atlı kızağa binmek üzere Çıldır Gölü'ne gelen İclal Güvenç, kızakçıların göl üzerindeki buzları kırarak balık tutmak için kullandıkları noktada ilginç bir denemeye imza attı. Koluna halat bağlayan Güvenç, tüm cesaretini toplayarak buz gibi suya girdi. Yaklaşık 30 saniye boyunca buzlu suyun içinde kalan Güvenç, daha sonra atlı kızakçı Dural Daşdemir'in yardımıyla sudan çıktı.

O anları sosyal medyada paylaşan Güvenç, binlerce kişi tarafından beğeni ve yorum aldı.

BU SOĞUKTA SUYA GİRMEK CESARET İSTER

O anlara tanıklık eden Gölü'nde uzun yıllardır atlı kızakçılık yapan Dural Daşdemir, "Gölümüzün güzelliklerini görmek için gelen birçok misafirimiz var ama İclal Hanım'ın yaptığı herkesin cesaret edebileceği bir şey değil. Eksi 20 derecede suya girdi, bu çok büyük cesaret ister. Biz de güvenliği için koluna bir halat bağladık" dedi.

İclal Güvenç'in buzlu suya girdiği cesur anlar, gölün bu eşsiz atmosferine yeni bir renk katarken, bölgenin tanıtımına da katkı sağladı. Cesaretiyle sosyal medyada gündem olan Güvenç, Çıldır Gölü'nün büyüleyici güzelliğine dikkat çeken isimlerden biri oldu.