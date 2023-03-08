El emeği ürünler depremzedeler için satıldı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremler sonrasında bölgede yaraları sarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Tuzla Belediyesi de asrın felaketinin yaşandığı bölgelerde yaraları sarma çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda depremin ilk gününden itibaren bölge için yapılan çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda Tuzla Belediyesi, 'Tuzla Tek Yürek' kermesi düzenledi. Tuzla Marina'da düzenlenen kermeste Tuzla Belediyesi Kadın Girişimcilik Merkezi, Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'ne eğitime giden anneler, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından takipleri yapılan ihtiyaç sahibi anneler, Tuzla Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerleri, Tuzlalı gönüllü kadınlar, Tuzla Kent Konseyi Kadın Meclisi, Tuzla Belediyesi Mutfak Atölyesi kursiyerlerinin ürettiği el emeği ürünler kermeste satıldı. Ayrıca Tuzla Kart üye işyerleri, Tuzla Belediyesi Bilgi Evleri ve Tuzla Gençlik Merkezi'ndeki ürünlerin de satışı yapıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen kermeste satılan ürünlerden elde edilen gelir, depremzedelere gönderilecek. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı da kermesi gezdi.

'TUZLALI KADINLAR NEZAKET, LETAFET VE MERHAMETİYLE YARDIMLARA DEVAM EDİYOR'

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Tuzla Tek Yürek" sloganı ile birlikte gönüllü hanımefendilerin katılmış olduğu kermesi geride bıraktık. Hanımefendilerin kendi gönlünden kopanlarla yapılan yardımlarla hazırlanan kermese katılan vatandaşlarımızın maddi destekleri ile elde edilecek kazanç ile depremzedelerin yaralarını saracağız. Ben Tuzla halkı adına, Tuzla Belediye Başkanı olarak herkese teşekkür ediyorum. Tuzlalı hanımefendiler nezaket, letafet ve merhameti ile yardımlara devam ediyorlar" dedi.