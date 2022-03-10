El Fettah Ne Demek? Allah’ın El-Fettah İsminin Anlamı Ve Fazileti

El Fettah Kur'an'ı Kerim'de geçen en önemli esmalardan bir tanesidir. Çarenin Allah'ta olduğu, ona sığınmayı ve ondan ümit etmeyi kesmemeyi ifade eder. Daha genel anlamı ile El Fettah ne demek olduğunu faziletlerinin ne olduğunu araştırdık. Yazımızın devamından merak ettiklerinize ulaşabilirsiniz.

El Fettah Ne Demek?

El-Fettah anlamı "iyilik kapılarını açan" olarak tanımlanmaktadır. Allah'ın mutlak adaleti ile kullarını sıkıntılarından kurtardığını anlatmaktadır. Acı çeken kişilere yardım ederek kaldırır. Her derde deva olan bu esma her türlü engeli de kaldırmaktadır.

El Fettah şerifi, her türlü kapıyı açtığına da inanılmaktadır. Bu nedenle Osmanlı Devleti zamanında kapı topraklarına yazıldığı bilinmektedir.

Ya Fettah Esmasının Fazileti Nedir?

Ya Fettah esması fazileti kişinin tüm derdini, sıkıntısını atması olarak bilinmektedir. Kişi dua sonrasında ya da namaz sonrasında zikretmektedir. Birden fazla edilen Ya Fettah zikirlerinin her kapıyı açtığına inanılmaktadır.

Zor durumda olan kişinin "Ya Fettah" zikir çekmesi Allah'ın izni ile zor durumdaki işlerinin kolaylaşması faziletlerin arasında yer almaktadır. Ya Fettah esmasının faziletleri arasında şunlarda yer almaktadır: