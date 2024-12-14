El frenini çekmeyi unutan taksici canından oldu

aracından inen taksi şoförü Ömer Peker, el frenini çekmeyi unuttuğu aracının altında kalarak hayatını kaybetti. Olay, önceki gün Adile Naşit Bulvarı'nda meydana geldi. Taksi şoförü Peker aracını sağa çekerek aşağı indi. El frenini çekmeyi unutan Peker, aracının geri geri gittiğini fark edince durdurmak için arkasına geçti. Bir süre aracı tutmaya çalışan Peker, taksinin altında kaldı. Peker, yaralı halde yerde yatarken, geri geri gitmeye devam eden taksi, 3 araca çaptıktan sonra durdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ömer Peker ağır yaralı olarak kaldırıldığı Esenyurt Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.