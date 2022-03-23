Haberler Yaşam Haberleri El Muksit Ne Demek? Allah’ın El-Muksit İsminin Anlamı Ve Fazileti
Giriş Tarihi: 23.3.2022 12:32 Son Güncelleme: 23.3.2022 12:32

El Muksit Ne Demek? Allah’ın El-Muksit İsminin Anlamı Ve Fazileti

El Muksit Ne Demek? Allah’ın El-Muksit İsminin Anlamı Ve Fazileti

İnsanlar yaratıcısının kendi üzerindeki etkilerini ve özelliklerini merak etmektedir. Bu bağlamda Allah’ın isimleri önemli bir yer tutmaktadır. Esmaül Hüsna olarak geçen Allah’ın isimlerinin anlamlarını öğrenmek oldukça faydalı olacaktır. Çünkü her bir ismin kendi içinde Allah’a ait bir özelliği belirten anlamlar bulunmaktadır. Bunun yanında bu isimlerin belirli faziletleri de bulunmaktadır. Peki, El Muksit ne demektir?

El Muksit Allah'ın 99 isminden birisidir. Bu ismin belirli bir anlamı ve fazileti bulunmaktadır. Belirli gün ve saatte yapılan zikirlerle insanlar pek çok fazilete sahip olabilirler. El Muksit ismi, Allah'ın adaletiyle ilgili kavramları açıklamak için kullanılan bir isimdir.

El Muksit Ne Demek?

El Muksit isminin anlamına bakacak olduğumuzda; hükmünde adil ve insaflı olan, haksızlıkları düzelten, adaletten şaşmayan, haksızlıkları düzeltip hakkı olana hakkını veren anlamlarında kullanılan bir isimdir. Bu isimle birlikte 99 ismin de anlamı sadece Allah'a aittir.

El-Muksit anlamı oldukça fazladır. Dini anlamda düşündüğümüzde; Allah, Muksit ismiyle adaleti tesis ve temin etmektedir. Bunun yanında en üstün adalet ve merhamet sahibi olan Allah, zerre kadar da olsa haksızlığa uğratmaz. Kullarına tam adalet ve merhamet üzere muamele etmektedir.

Ya Muksit Esmasının Fazileti

El Muksit ismi Perşembe günü zikredilir. Bunun yanında El Muksit isminin zikir saati ise Müşteri vaktidir. Zikir sayısı 209 adettir. Bu bağlamda El Muksit isminin faziletleri detaylı şekilde şöyledir:

  • Huysuzluk ve haşarılık eden çocuklara vekfi yazılıp etrafına da (66) kere "YA MUKSİT YA ALLAH" yazıp üzerine de (209) defa okunduktan sonra çocuğun üzerine asılırsa çocuk, haşarılıktan ve huysuzluktan vazgeçer. Kötü davranışlarını bırakıp iyi, aklı başında ve dengeli hareket eden uslu bir çocuk olur.
  • Bu ismi virt edinip zikrine devam eden kimse, borçlu ise borcundan kurtulur. Borçlu üzerine okunsa borcundan kurtulması sağlanır.
  • Haksız yere hapiste yatan kimse de bu ismin zikriyle meşgul olsa, Allah'ın izniyle kurtulur, adalet yerine gelir.
  • İsmini her gün (208) defa zikreden kimse ibadetlerinde vesveseden kurtulur. Huzur ve huşu içinde ibadet yapar.

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El Muksit Ne Demek? Allah’ın El-Muksit İsminin Anlamı Ve Fazileti
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