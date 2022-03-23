El Muksit Ne Demek? Allah’ın El-Muksit İsminin Anlamı Ve Fazileti

El Muksit Allah'ın 99 isminden birisidir. Bu ismin belirli bir anlamı ve fazileti bulunmaktadır. Belirli gün ve saatte yapılan zikirlerle insanlar pek çok fazilete sahip olabilirler. El Muksit ismi, Allah'ın adaletiyle ilgili kavramları açıklamak için kullanılan bir isimdir.

El Muksit Ne Demek?

El Muksit isminin anlamına bakacak olduğumuzda; hükmünde adil ve insaflı olan, haksızlıkları düzelten, adaletten şaşmayan, haksızlıkları düzeltip hakkı olana hakkını veren anlamlarında kullanılan bir isimdir. Bu isimle birlikte 99 ismin de anlamı sadece Allah'a aittir.

El-Muksit anlamı oldukça fazladır. Dini anlamda düşündüğümüzde; Allah, Muksit ismiyle adaleti tesis ve temin etmektedir. Bunun yanında en üstün adalet ve merhamet sahibi olan Allah, zerre kadar da olsa haksızlığa uğratmaz. Kullarına tam adalet ve merhamet üzere muamele etmektedir.

Ya Muksit Esmasının Fazileti

El Muksit ismi Perşembe günü zikredilir. Bunun yanında El Muksit isminin zikir saati ise Müşteri vaktidir. Zikir sayısı 209 adettir. Bu bağlamda El Muksit isminin faziletleri detaylı şekilde şöyledir: