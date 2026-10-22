El Niño alarmı! El Niño nedir, ne zaman gelecek, Türkiye’yi etkiler mi?

El Niño, 2026'nın son döneminde iklim gündeminin öne çıkan başlıklarından biri oldu. Pasifik Okyanusu'ndaki sıcaklık değişimleriyle bağlantılı bu doğa olayı, dünya genelinde hava koşullarını etkileyebiliyor. Güçlenme ihtimali yakından izlenen El Niño'nun Türkiye'de sıcaklık ve yağış düzenine nasıl yansıyacağı ise merak ediliyor.
El Niño, Ekvatoral Pasifik'in orta ve doğu kesimlerinde deniz yüzeyi sıcaklıklarının normal değerlerin üzerine çıkmasıyla ortaya çıkan doğal bir iklim olayıdır. El Niño-Güney Salınımı (ENSO) olarak bilinen iklim sisteminin sıcak evresini oluşturan bu süreç, okyanus ile atmosfer arasındaki etkileşimi değiştirerek dünyanın farklı bölgelerinde hava koşullarını etkileyebilir.
El Niño'nun başlaması için gelecek bir tarihi beklemek gerekmiyor; uluslararası meteoroloji kuruluşlarının güncel değerlendirmelerine göre olay hâlihazırda etkili ve güçlenme sürecinde.
Dünya Meteoroloji Örgütü, 8 Ekim 2026 tarihli değerlendirmesinde Pasifik'in orta ve doğu kesimlerindeki deniz yüzeyi sıcaklıklarının ekim-kasım-aralık döneminde rekor seviyelere ulaşabileceğini bildirdi. Kuruluşun tahminleri, El Niño'nun aralık ayı civarında en güçlü seviyesine yaklaşabileceğine ve 2027'nin ilk aylarında da etkisini sürdürebileceğine işaret ediyor.
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinin (NOAA) 8 Ekim 2026 tarihli değerlendirmesinde de El Niño'nun güçlenmeye devam ettiği ve ocak-mart 2027 dönemine kadar güçlü ya da çok güçlü seviyelerde kalmasının beklendiği belirtildi.
Bu tahminler, El Niño'nun belirli bir günde aniden başlayacağı anlamına gelmiyor. Süreç hâlihazırda devam ediyor; önümüzdeki aylarda ne kadar güçleneceği ve bölgesel hava koşullarını nasıl etkileyeceği yeni tahminlerle izlenecek.
El Niño'nun Türkiye üzerindeki olası etkileri de merak ediliyor. Ancak Türkiye, bu iklim olayının doğrudan ve en belirgin etkilerinin görüldüğü bölgeler arasında yer almıyor. Pasifik'teki sıcaklık değişimleri, atmosferik dolaşım üzerinden Avrupa ve Akdeniz havzasındaki hava koşullarına yansıyabiliyor. Buna karşın Türkiye'de nasıl bir sonuç ortaya çıkacağını yalnızca El Niño'ya bakarak kesin biçimde söylemek mümkün değil.
Türkiye'de sıcaklık ve yağış görünümünü değerlendirirken Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) mevsimlik tahminlerini de dikkate almak gerekiyor. MGM'nin 5 Ekim 2026 tarihli kasım 2026-ocak 2027 dönemi tahmininde, sıcaklıkların ülkenin büyük bölümünde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Yağışların ise bazı bölgelerde normallerin üzerinde, diğer bazı bölgelerde normaller civarında gerçekleşmesi bekleniyor.
Bu görünüm, Türkiye genelinde aynı anda ve aynı ölçüde kuraklık ya da aşırı yağış yaşanacağı anlamına gelmiyor. Bölgesel farklılıklar ve tahminlerin güncellenmesi, önümüzdeki dönemin değerlendirilmesinde belirleyici olacak.
El Niño, küresel ortalama sıcaklıkların yükselmesine katkıda bulunabilen önemli iklim etkenlerinden biri. Güçlü bir El Niño döneminde dünya genelinde sıcaklıkların artma olasılığı yükselirken bunun Türkiye'de hangi aylarda ve hangi bölgelerde ne ölçüde hissedileceği ayrıca değerlendirilmelidir.
Türkiye'deki sıcaklıklar üzerinde mevsimsel hava sistemleri, atmosferik dolaşım ve uzun vadeli iklim değişikliği gibi başka etkenler de rol oynuyor. Bu nedenle El Niño'nun Türkiye'de kesin olarak sıcaklık rekorlarına yol açacağını söylemek için yeterli dayanak bulunmuyor.
El Niño ve La Niña, ENSO adı verilen iklim sisteminin birbirine zıt iki evresidir. El Niño sırasında Ekvatoral Pasifik'in orta ve doğu kesimlerindeki deniz yüzeyi sıcaklıkları normalin üzerine çıkarken La Niña döneminde normalin altına iner.
Her iki olay da atmosfer ve okyanus arasındaki etkileşim yoluyla küresel sıcaklık ve yağış düzenlerini etkileyebilir. El Niño'nun ardından mutlaka La Niña yaşanması gerekmez; iki dönem arasında nötr koşullar da görülebilir.