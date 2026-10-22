El Niño alarmı! El Niño nedir, ne zaman gelecek, Türkiye’yi etkiler mi?

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinin (NOAA) 8 Ekim 2026 tarihli değerlendirmesinde de El Niño'nun güçlenmeye devam ettiği ve ocak-mart 2027 dönemine kadar güçlü ya da çok güçlü seviyelerde kalmasının beklendiği belirtildi.

Bu tahminler, El Niño'nun belirli bir günde aniden başlayacağı anlamına gelmiyor. Süreç hâlihazırda devam ediyor; önümüzdeki aylarda ne kadar güçleneceği ve bölgesel hava koşullarını nasıl etkileyeceği yeni tahminlerle izlenecek.