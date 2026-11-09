Elazığ’da 16 yaşındaki çocuk, alkollü babasını bıçaklayarak öldürdü

Olay, dün gece Elazığ'ın Abdullahpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eve alkollü gelen Yücel B. (39), evde çıkan tartışmada eşine şiddet uygulamaya başladı. Bu sırada 16 yaşındaki oğlu U.E.B., annesine yönelik şiddete araya girmek istedi. Burada çıkan tartışmada U.E.B., babasını bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Yücel B., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından 16 yaşındaki çocuk, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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