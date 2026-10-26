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Giriş Tarihi: 26.10.2026 21:49 Son Güncelleme: 26.10.2026 22:04

Elazığ’da 3 tır çarpıştı: 1 ölü

Elazığ’da 3 tırın çarpışması sonucu ortalık adeta savaş alanına dönerken kazada, 1 kişi hayatını kaybetti.

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İHA
Elazığ’da 3 tır çarpıştı: 1 ölü
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Kaza, Elazığ-Malatya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 23 AEP 229, Mehmet Tuzcu yönetimindeki 78 ABN 235 ile R.C. hakimiyetindeki 27 AUZ 025 plakalı tırlar çarpıştı. Kazada, Tuzcu olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Şahsın cansız bedeni tır içerisinden AFAD ekipleri tarafından çıkartıldı.
Tuzcu'nun cenazesi yapılan incelemenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ve polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

#ELAZIĞ #MALATYA
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Elazığ’da 3 tır çarpıştı: 1 ölü
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