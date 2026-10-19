Haberler Yaşam Haberleri Elazığ’da 458 afet konutu ve 20 dükkân hak sahiplerine teslim edildi
Giriş Tarihi: 19.10.2026 14:07

Elazığ’da 458 afet konutu ve 20 dükkân hak sahiplerine teslim edildi

Elazığ’da afet sonrası yürütülen konut çalışmaları kapsamında Zafran 3. Etap bölgesinde yapımı tamamlanan 872 afet konutundan 458 konut ve 20 dükkân hak sahiplerine törenle teslim edildi. Anahtar teslim programına katılan Elazığ AFAD İl Müdürü Dr. Cafer Giyik, yeni evlerine kavuşan vatandaşların sevincine ortak oldu

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ERKAN KÖSE ERKAN KÖSE
Elazığ’da 458 afet konutu ve 20 dükkân hak sahiplerine teslim edildi
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Elazığ'da afet konutlarının hak sahiplerine teslim süreci devam ediyor. Bu kapsamda Zafran 3. Etap'ta inşası tamamlanan 872 konuttan 458 konut ve 20 işyeri için anahtar teslim programı gerçekleştirildi. Programda hak sahibi vatandaşlar yeni evlerinin ve iş yerlerinin anahtarlarını almanın mutluluğunu yaşadı.

AFAD İL MÜDÜRÜ GİYİK PROGRAMA KATILDI

Elazığ AFAD İl Müdürü Dr. Cafer Giyik, Zafran 3. Etap'ta düzenlenen anahtar teslim programında yaptığı açıklamada, "Zafran 3. Etap'ta 872 konut yapıldı. Zafran 3'te 458 konut ve 20 iş yerinin anahtar teslimini gerçekleştiriyoruz. 458 hak sahibimize teslim yapılıyor. Hak sahiplerine teslim edilecek iş yerlerinin 12 tanesi Zafran 3'te yer alıyor; geri kalan 8 iş yeri de Sarıçubuk'ta teslim edilecek" ifadelerini kullandı. AFAD İl Müdürü Giyik, yeni konutlarına kavuşan hak sahibi vatandaşlara hayırlı olsun dileklerini iletti.

HAK SAHİPLERİ YENİ YUVALARINA KAVUŞTU

Yapımı tamamlanan afet konutlarının teslim edilmesiyle birlikte hak sahipleri için yeni bir dönem başladı. Elazığ AFAD İl Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, yeni konutların vatandaşlara sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulunuldu.

#ELAZIĞ
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Elazığ’da 458 afet konutu ve 20 dükkân hak sahiplerine teslim edildi
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