Elazığ’da 6 Şubat depremlerinin yıldönümü nedeniyle anma programı düzenlendi

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetlerindeki depremlerde binlerce kişi hayatını kaybederken binlerce kişi de yaralandı. 11 ilin etkilendiği depremin üzerinden 1 yıl geçti. Depremin birinci yıldönümü dolayısıyla Elazığ'da saat 04.17'de anma programı düzenlendi. İl AFAD Müdürlüğü Binasındaki programda ilk olarak AFAD Başkanlığı tarafından hazırlanan 6 şubat kısa film gösteriminin sunuldu. Daha sonra Elazığ Valiliği tarafından hazırlanan il genelinde depremin ilk zamanları ve sonrasına ait sinevizyon gösterildi. Ardından Elazığ Valisi Ömer Toraman, depremde il bazında yapılanların çalışmaların değerlendirilmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Elazığ Valisi Ömer Toraman, "İl genelinde 11 bine yakın binanın ağır hasarlı olduğu rapor edildi. Bu aslında diğer illerdeki büyük yıkımlar nedeniyle düşük bir rakam olarak gözükebilir ama tek başına değerlendirdiğimizde çok büyük bir hasara tekabül ediyor. 2020 depreminde Elazığ'da yaklaşık 19 bin bina ağır hasar almıştı. Demek ki 2020 depremlerinin neredeyse yarısından fazlasına ulaşan bir oranla binalarımızda ağır hasar tespit edildi. Bunların yüzde 90'ının yığma bina yüzde 10'u ise betonarme yapılardır. Bu bize şunu gösteriyor yıkılan binalar yapım tarihiyle eski yapılar. Depreme karşı dirençli yapı stoku oluşturmadığımız sürece depremde bu yapıların yıkımıyla veya ağır hasar almasıyla karşılaşmaya devam edeceğiz. Elazığ 2020 depreminden sonra yaklaşık 19 bin, 2023 depremlerinde ise 11 bin olmak üzere yaklaşık 30 bin riskli binayı bertaraf etti. 2020 depremi 2023 depremlerinde yıkımı azalttığı düşünüyoruz. Yüce Allah Elazığ'ı iki depremde de korudu. 2020 depreminden sonra devletimizin ve milletimizin bütün afetlerden sonra olduğu gibi seferber olması Elazığ'a diğer vilayetlerden destek gelmesi özellikle İçişleri Bakanlığı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olmak üzere bakanlıklarımızın ilgisi ve yürütülen faaliyetler neticesinde 2023 depremine daha dirençli bir vilayet olarak girmenin avantajını yaşadık" ifadelerini kullandı.