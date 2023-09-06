Haberler Yaşam Haberleri Elazığ’da araç şarampole uçtu: 1 ölü, 4 yaralı
Giriş Tarihi: 6.9.2023 10:31 Son Güncelleme: 6.9.2023 10:35

Elazığ’da araç şarampole uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

Elazığ’da hafif ticari aracın şarampole uçması sonucu 3,5 yaşındaki Ayaz hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Elazığ’da araç şarampole uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, Elazığ-Malatya karayolunda meydana geldi. İbrahim Dağ idaresindeki 23 HL 279 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.

Kazada, 3,5 yaşındaki Ayaz Dağ hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun cansız bedeni ise otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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Elazığ’da araç şarampole uçtu: 1 ölü, 4 yaralı
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