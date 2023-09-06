Elazığ’da araç şarampole uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, Elazığ-Malatya karayolunda meydana geldi. İbrahim Dağ idaresindeki 23 HL 279 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.

Kazada, 3,5 yaşındaki Ayaz Dağ hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun cansız bedeni ise otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.