Elazığ’da cani kocaya verilen ceza belli oldu: Çocuğunun önünde eşini öldürdü!

Olay, 30 Mayıs'ta Doğukent Mahallesi Prof. Dr. Naci Görür Sokak'ta bulunan bir sitenin beşinci katındaki dairede meydana geldi. Askerî personel olduğu belirtilen Murat Çelik, yurt dışı görevinden izinli olarak geldiği Elazığ'da eşi Derya Çelik ile tartıştı. Tartışmanın ardından tabancayla ateş açan Çelik, eşinin ölümüne neden oldu. Olay sırasında çiftin 4 yaşındaki çocuğunun da evde bulunduğu belirtildi. Murat Çelik, olayın ardından yakalanarak cezaevine gönderildi.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına sanık Murat Çelik ve avukatının yanı sıra hayatını kaybeden Derya Çelik'in yakınları ile avukatları katıldı. Sanığın savunmasının alınmasının ardından mahkeme hükmünü açıkladı.

"KENDİ EVLADIMI KENDİ ELİMLE ÖKSÜZ BIRAKTIM"

Duruşmada söz alan Murat Çelik, eşini öldürdüğü için pişman olduğunu ifade ederek, "Ben kendi evladımı kendi elimle öksüz bıraktım, keşke böyle bir durum yaşanmasaydı" dedi. Evlilikleri boyunca anlaşmazlıklar yaşadıklarını ileri süren Çelik, eşiyle boşanma konusunda da sık sık tartıştıklarını iddia etti. Olay gününe ilişkin savunmasında eşinin kendisine yönelik sözlerinden etkilendiğini öne süren sanık, silahını ateşlediğini kabul ederek, "Gaflete düştüm, silahla yere doğru ya da ayaklarına doğru 2-3 el ateş ettim. Daha sonrasını hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı. Ateş ettikten sonra merdivenlere oturduğunu, silahını polislere teslim ederek emniyete gittiğini söyleyen Çelik, iddianamede 8-9 el ateş ettiğinin yazıldığını belirterek bu sayıda ateş ettiğini hatırlamadığını savundu.

MAHKEMEDEN 24 YIL HAPİS CEZASI

Sanığın savunmasının ardından kararını açıklayan Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Murat Çelik'i eşi Derya Çelik'i kasten öldürme suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör