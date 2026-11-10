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Giriş Tarihi: 10.11.2026 12:22

Elazığ'da evlat dehşetine tutuklama: Alkollü babasını öldürdü!

Elazığ’da meydana gelen feci olayda yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz gün 16 yaşındaki şüpheli, eve alkollü gelen babasını bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Elazığ’da evlat dehşetine tutuklama: Alkollü babasını öldürdü!
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Olay, önceki gece Abdullahpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre eve alkollü gelen Yücel B. (39), evde çıkan tartışmada eşine şiddet uygulamaya başladı. Bu sırada oğlu 16 yaşındaki oğlu U.E.B. araya girmek istedi. Burada çıkan tartışmada U.E.B., babasını bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuk ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.,

TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan ve ardından adliyeye sevk edilen U.E.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ELAZIĞ
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Elazığ'da evlat dehşetine tutuklama: Alkollü babasını öldürdü!
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