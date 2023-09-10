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Giriş Tarihi: 10.9.2023 11:52 Son Güncelleme: 10.9.2023 11:55

Elazığ'da feci kaza: 18 yaralı

Elazığ'da tur minibüsünün yolcu otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 18 kişi yaralandı.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Elazığ’da feci kaza: 18 yaralı

Elazığ-Malatya yolu 21. Kilometresi Gözeli kavşağında sabah saat 09.00 sıralarında Diyarbakır'dan Malatya'ya giden minibüs, kavşağı kontrolsüz bir şekilde geçmek isterken Elazığ istikametine seyir halinde olan Yaşar Süner idaresindeki yolcu otobüsüne çarptı. Kazada minibüste bulunan 18 yolcu yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ve jandarma ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Elazığ'da feci kaza: 18 yaralı
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