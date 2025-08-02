Elazığ’da göçük altında kalarak hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı

Olay dün sabah saatlerinde meydana geldi. Palu ilçesine bağlı Kayaönü Köyü'nde faaliyet gösteren bir krom madeninde göçük meydana geldi. Göçükten 3 işçi kendi imkanlarıyla kurtulurken, Hasan Coşkun madende mahsur kaldı. Olayın ardından Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi.

Kurtarma çalışmaları için toplam 22 araç ve 126 personel görevlendirildi. Ekiplerin yaklaşık 7 saatlik çalışmaları sonucunda 4 çocuk babası Hasan Coşkun'un cansız bedenine ulaşıldı. İşçinin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Morgdan yakınları tarafından cenazesi alınarak Alacakaya ilçesi Halkalı köyüne getirildi. Köy mezarlığında kılınan namazının ardından aile mezarlığına defnedildi. Cenazeye, Coşkun'un yakınlarının yanı sıra Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Alacakaya Kaymakamı Batuhan Sarıoğlu ve vatandaşlar katıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.