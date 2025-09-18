Elazığ’da iki çocuk ve ağabeylerinin yolu kesildi: Araçtan inen 5 kişi saldırdı

Olay, 13 Eylül Cumartesi günü akşam saatlerinde Yenimahalle Geçer Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, gün içinde Şehit İlhanlar Caddesi Minibüs durağı üst sokağında 14 yaşındaki iki çocuk ile bir grup genç arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından çocuklardan birinin ağabeyi, kardeşi ve arkadaşını alarak evine götürmek üzere yola çıktı. Ancak aile üyelerinin bulunduğu otomobil, kısa süre sonra tartıştıkları gençlerin yakınlarınca takip edildi. Yenimahalle Geçer Sokak'ta araçla önleri kesilen üç kişi, arabadan inen beş şahsın saldırısına uğradı.

Saldırı sonucu 14 yaşındaki iki çocuk ile ağabeyleri yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan ağabey ile çocuklardan biri ambulansla hastaneye kaldırıldı. Üç kişinin de darp raporu aldığı öğrenildi. Polis ekipleri olaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.