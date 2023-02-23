Haberler Yaşam Haberleri Elazığ'da kaza: 1 ölü 4 yaralı
Giriş Tarihi: 23.2.2023 14:06 Son Güncelleme: 23.2.2023 14:29

Elazığ'da kaza: 1 ölü 4 yaralı

Elazığ’da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.

AHMET ÇÖTELİ AHMET ÇÖTELİ
Elazığ’da kaza: 1 ölü 4 yaralı

Elazığ-Malatya karayolu 25. kilometresi Gülmahmut Köyü mevkiinde meydana gelen kazada otomobil, kavşaktan dönmek isteyen otomobile, daha sonra çarpmanın etkisiyle pikaba çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan bir kişinin olay yerinde hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edilirken hayatını kaybeden kişinin otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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Elazığ'da kaza: 1 ölü 4 yaralı
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