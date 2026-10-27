Haberler Yaşam Haberleri Elazığ’da otomobil uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 27.10.2026 17:44

Elazığ’da otomobil uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, uçurumdan yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA
Elazığ’da otomobil uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
  • ABONE OL

Kaza, merkeze bağlı Sarıbük köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı.

Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni ise, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#ELAZIĞ
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Elazığ’da otomobil uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA