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Giriş Tarihi: 12.3.2025 10:37 Son Güncelleme: 12.3.2025 10:38

Elazığ’da şap hastalığı sona erdi!

Elazığ’ın 3 ilçesinde etkili olan şap hastalığının ve karantinanın sona erdiği bildirildi...

İHA
Elazığ’da şap hastalığı sona erdi!
Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Elazığ ili Kovancılar, Palu ve Karakoçan ilçelerinde ocak ayı içerisinde şap hastalığı ihbarları üzerine Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Şap Enstitüsü Müdürlüğü, Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce gerekli çalışmalar yapılarak hastalık teşhisi konulmuş, 10 kilometre yarıçapında karantina bölgeleri oluşturularak, İl ve İlçe Müdürlüğümüz veteriner hekimlerinin gayretli çalışmalarıyla şap hastalığının yayılımı önlenerek kontrol altına alınmış ve 06 Mart 2025 tarihi itibariyle il genelinde hastalık sönüşü yapılarak karantina işlemine son verilmiştir" denildi.
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Elazığ’da şap hastalığı sona erdi!
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