Haberler Yaşam Haberleri Elazığ'da Şehir Hastanesi'nde 'Çocuk Palyatif Bakım Merkezi' açıldı
Giriş Tarihi: 1.6.2022 17:15 Son Güncelleme: 1.6.2022 17:20

Elazığ'da Şehir Hastanesi'nde 'Çocuk Palyatif Bakım Merkezi' açıldı

AHMET ÇÖTELİ AHMET ÇÖTELİ
Elazığ’da Şehir Hastanesi’nde ’Çocuk Palyatif Bakım Merkezi’ açıldı

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde protokolün katılımıyla 'Çocuk Palyatif Bakım Merkezi' açıldı.

Fethi Sekin Şehir Hastanesi, sağlık alanında yaptığı hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Elazığ ve bölgenin sağlık ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılan çalışmalar neticesinde, Erzurum'un ardından bölgede ikinci olan 'Çocuk Palyatif Bakım Merkezi' açıldı. Merkez, hastaların ve refakatçilerinin rahatı için tüm detaylar düşünülerek, deneyimli kadro ile hizmete başladı. Düzenlenen açılışa Elazığ Valisi Ömer Toraman, Sağlık İl Müdürü Cahit Polat, hastane başhekimi Profesör Doktor Erol Keleş ve hastane personeli katıldı. Kurdele kesimi ile yapılan açılışın ardından Vali Ömer Toraman merkezi ziyaret ederek yapılacak hizmetler hakkında bilgi aldı.

Elazığ Valisi Ömer Toraman, yaptığı açıklamada,"Elazığ Fethi Sekin Şehir hastanesi kuruluşundan bugüne yöre insanına ciddi manada hizmet veriyor. Her geçen gün de imkan ve kapasitesini artırıyor. Palyatif bakım hizmetleri açısından daha önce erişkin hastalara bu hizmet veriliyordu. Hem onlara sunulan yatak kapasitesi artırıldı hem de ilk defa olmak üzere çocuk palyatif ünitesinin bugün hep beraber açılışını gerçekleştirmiş olacağız. Çocuk palyatif servisi Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum'dan sonra ikinci. Dolayısıyla Elazığ olarak sağlık alanında bölgeye de hizmet ediyoruz, komşu vilayetlerden de hastalarımız geliyor. Erişkin ile beraber 53 yatak kapasitesi var. Bunun 8 tanesi çocuklar için kullanılacak. İlk defa böyle bir kapasite oluşmuş oldu" diye konuştu.

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Elazığ'da Şehir Hastanesi'nde 'Çocuk Palyatif Bakım Merkezi' açıldı
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