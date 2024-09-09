Elazığ’da silahlı çatışma: 1 ölü

Araçtaki 2 şahıs olmak üzere olayda toplamda 4 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, çatışma olan bölgede bir araç ve kafe zarar gördü.

Polis ekipleri her iki olay yerinde de geniş çaplı inceleme yaptı. İncelemelerin ardından Tokluk'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.