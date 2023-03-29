Elazığ’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Mirza Kılıç, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ali Kılıç'ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis tarafından gözaltına alınan Nurettin Y. ile Mehmet Y.'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.