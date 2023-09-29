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Giriş Tarihi: 29.9.2023 03:14

Elazığ'da silahlı kavga: 1 ölü

Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada tabancayla vurulan Yusuf S., yaşamını yitirdi. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

DHA
Elazığ’da silahlı kavga: 1 ölü

Olay, akşam saatlerinde Zafran Mahallesi Hamdi Başaran Caddesi yakınlarındaki arazide meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada taraflar birbirine tabanca ve pompalı tüfeklerle ateş açtı.

Yusuf S., vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde kalırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Yusuf S.'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Elazığ'da silahlı kavga: 1 ölü
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