Elazığ’da silahlı kavga: 1 ölü

Olay, akşam saatlerinde Ulukent Mahallesi 17145. Sokak'taki bir sitede meydana geldi. A.C.Y., geldiği sitede Harun Aydemir ile tartıştı. Başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Harun Aydemir pompalı tüfekle ağır yaralanırken, A.C.Y. ise başından darbe aldı. Silah sesini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. Yaralanan Harun Aydemir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.