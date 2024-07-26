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Giriş Tarihi: 26.7.2024 01:37 Son Güncelleme: 26.7.2024 05:30

Elazığ’da silahlı kavga: 1 ölü

Elazığ’da 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada Harun Aydemir hayatını kaybetti

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Elazığ’da silahlı kavga: 1 ölü

Olay, akşam saatlerinde Ulukent Mahallesi 17145. Sokak'taki bir sitede meydana geldi. A.C.Y., geldiği sitede Harun Aydemir ile tartıştı. Başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Harun Aydemir pompalı tüfekle ağır yaralanırken, A.C.Y. ise başından darbe aldı. Silah sesini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. Yaralanan Harun Aydemir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Elazığ’da silahlı kavga: 1 ölü
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